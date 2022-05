Joselu: “A mellor forma de chegar ao playoff é non relaxarse agora”

Sus goles en las últimas semanas han sido cruciales para que el Racing se haya instalado en la tercera posición de la tabla clasificatoria del grupo I de Primera RFEF, a tres puntos del segundo, el Deportivo, y con seis de ventaja sobre el cuarto, el filial del Celta. La afición ha reconocido el mérito con sus votos y, con el 56% de los apoyos, ha nombrado a Joselu Jugador Estrella Galicia del mes de abril, distinción que le fue entregada ayer en la cafetería BlaBla. La aportación del punta ribeirense va a más, pero el protagonista insiste en que “o único importante non son os goles en si mesmos, senón que axuden ao equipo a acadar as vitorias e estar aí arriba”.



Aunque es inevitable que la afición comience a pensar ya en el playoff de ascenso, el capitán de la escuadra verde cree que hay que “estar tranquilos” y que en lo único que piensa el vestuario es “en facer o mesmo que nos trouxo ata aquí, é dicir, tratar de gañar o seguinte partido” ante el Bilbao Athletic.



No hay giros, pues, en el discurso de la plantilla, que, no obstante, comprende la ilusión que está generando la “gran tempada” que está completando el conjunto ferrolano. “Despois destes últimos anos que foron complicados, co descenso a Terceira, coa pandemia, etc, entendemos que haxa esa ilusión, pero nós temos que manter os pés no chan e pensar no partido do domingo. Xa haberá tempo de pensar no playoff”, explica.









Sin relajación





A falta de tres jornadas para la conclusión de la liga regular, y con varias cosas todavía por decidirse, entre ellas la posición final del Racing, el delantero titular asegura que el equipo está “no mellor momento da tempada” pero todavía, añade, “temos marxe de mellora”. Recuerda Joselu un inicio de liga “que non foi como nós quixeramos” y la manera –“caladiños e traballando”– en que se repuso y le cogió el pulso a la competición para acomodarse en la zona noble de la tabla. “A forma de chegar ao playoff nas mellores condicións é non relaxarse”, subraya, “pero non só nos partidos, senón tamén en cada adestramento”.



No será este el primer play-off de ascenso que juegue Joselu con la camiseta verde. Lo hizo para subir a Segunda desde la extinta Segunda B y también desde Tercera para recuperar la categoría de bronce. “Hai moito tempo que vin a Ferrol, e vin para isto”, admite. “Non o puiden conseguir ata o de agora –subir a Segunda– e faremos todo o posible para poder logralo”. “A forza do equipo e do clube”, añadió, “é que somos unha familia, os que xogan máis e os que xogan menos, o corpo técnico... Se a xente nos apoia seremos un equipo máis temido”.



Para ello, el atacante cree que en lo que queda va a ser determinante “saber xestionar os momentos en que o rival está por riba nosa, pois en ningunha categoría ningún equipo é quen de dominar os 90 minutos ao seu rival”.