Joselu Gómez : “Estaré eternamente agradecido”

El día que José Luis Gómez Pérez cumpla 36 años será el de su despedida de los terrenos de juego. No lo hará de corto, porque la lesión que sufre en la rodilla izquierda desde hace algún tiempo no se lo permitirá, pero al menos sí se despedirá habiendo conseguido el ascenso a Segunda, el objetivo que tenía desde que llegó al Racing. Mañana, contra el Amorebieta, espera disfrutar de un día de fiesta de homenaje al equipo ferrolano por una temporada inolvidable, un relato en el que él es el protagonista de varios capítulos muy importantes.

Paradojas del destino, su retirada llega tras alcanzar la meta que siempre deseó.

Es un momento feliz porque el ascenso a Segunda, viendo a la ciudad volcada y feliz, era lo que deseaba desde que llegué al Racing. También es amargo por tener que dejar el fútbol, algo que tarde o temprano llega y para lo que uno tiene que estar preparado. Pero no hay mejor manera que esta.

¿Cómo ha vivido el ascenso a Segunda desde fuera?

Fueron unas semanas muy bonitas, de muchas emociones,te vienen muchas cosas a la cabeza. El último día, en A Malata, fue una delicia ver a la gente, a la afición... Es un orgullo ver que la gente responde, es feliz, está con nosotros. Es una hermandad, que es lo que hizo que se consiguiese el ascenso. ¿Si todo comenzó en Balaídos? Sí, porque ese punto de inflexión puso la primera piedra.

¿Cómo llevó por dentro saber que se acababa su carrera?

Era algo que no tenía asumido del todo pero sí tenía en mente, porque es una lesión con la que llevo ya muchos años. Cada vez me iba dando más problemas, me costaba acabar más las temporadas... pero después de lograr el ascenso se lleva mejor. Mientras, trataba de ayudar a los compañeros y al cuerpo técnico en todo lo posible, pero sin poder hacerlo en el campo. No es la forma deseada de despedirme, pero aquí estamos de paso.

¿Está deseando que llegue este partido o le asusta lo que va a vivir durante el mismo?

No hay que tener temor porque se acabe algo. Fue un aspecto clave para el ascenso a Segunda División, que a la gente no le daba miedo jugar sino que disfrutaba dando el máximo. Así las cosas se consiguen mejor y más rápido y yo disfrutaré el partido del sábado como un racinguista más. A ver si le podemos poner la guinda al pastel y remontamos el emparejamiento, aunque va a ser difícil.

¿Qué balance hace de sus nueve temporadas en el Racing?

Con este ascenso... ¡increíble! Todos deseábamos lo que se consiguió, pero a título personal Ferrol y el Racing me ayudaron a crecer como futbolista y como persona y estaré agradecido toda la vida. Aquí fui feliz cada día, a pesar de que algunos fueron más duros que otros, pero nunca me quise marchar... Por eso soy un racinguista y un ferrolano más.

¿Su mejor momento?

El ascenso a Segunda. Tuve momentos muy buenos jugando... pero mejor que eso no hay nada, porque te acuerdas de mucha gente clave para que estuviera, y bien, aquí.

¿Y el peor?

Hubo varios, pero me acuerdo sobre todo de cuando falleció el presi, “Chino”... Ellos siempre se portaron muy bien conmigo y les tenía mucho cariño.

¿Cómo se espera que sea la despedida de la afición?

Pues como estos últimos meses y años... Estoy muy agradecido, intentaré disfrutar del partido y de la gente, porque creo que todos nos merecemos una buena despedida. Algunos se quedarán y otros no, pero todo el mundo se ha ganado una buena despedida y a ver si podemos remontar.

¿En qué lugar de su corazón va a quedar el Racing?

En el fútbol en nueve años pasan muchas cosas, buenas y malas. Pero va a quedar para siempre en mi recuerdo y en el de mi familia. Y eso me hace ser consciente de que siempre que lo precise estaré a disposición del Racing.