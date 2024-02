José María Criado: “Antes miraba hacia abajo, pero ahora miro arriba; lo que hace el Racing es increíble”

El Racing de Ferrol estuvo muy presente en el multitudinario evento que esta semana llenó el Jofre y que reunió en el recinto de la ciudad naval a los más destacados deportistas y entidades de Galicia, con motivo de la entrega de las Distincións ao Mérito Deportivo.

Un acto en el que subió al escenario el expresidente racinguista José María Criado, tanto por su trabajo en la entidad verde como por el fútbol de la comarca. “Lo que está haciendo el Racing es increíble, y como soñar no cuesta dinero, pues vamos a soñar”, señalaba. Y es que si bien, y tal como confesaba Criado respecto a las metas racinguistas de esta campaña “antes miraba para abajo”, la situación verde desde inicio de campaña hace que su ex mire “ahora para arriba. Tenemos 41 puntos y no creo que hagan falta 50 y pico para librarse, no vamos a ser soberbios, pero en el momento en el que cubramos esa etapa vamos a mirar arriba y hasta donde nos den las fuerzas”.

Difícil de ganar

Criado alaba sin filtros la gestión tanto del director deportivo –y ahora general, Carlos Mouriz– como del técnico Cristóbal Parralo, para convertirse en un equipo “al que no es fácil ganarle, es muy competitivo y contra quien juegue lo va a dar todo”, como lo ha venido demostrando tanto fuera como en A Malata. “Yo lo estoy disfrutando muchísimo”.

Una alegría que se multiplica al ver el racinguismo que inunda la ciudad y ahora sí gran parte de la comarca. “Toda mi intención era involucrar al Racing con la ciudad. La ciudad reaccionó, esperaba que lo hiciese, pero no tanto”, añadía sorprendido y satisfecho, “esto no es flor de un día, viene de años atrás. Desde fuera me siento orgullosísimo de nuestra afición, quieren ganar pero van a hacer amigos. Fútbol es la unión de ciudades, pueblos y lo están llevando, son abanderados de Galicia en ese sentido y lo digo con la boca llena”.

¿Por qué no?

Un orgullo que se siente asimismo de un conjunto que “es un equipo, no sólo un jugador determinado, y el que tenga que salir se pone el mono de trabajo”, sentencia y al que “los parones nunca nos han venido bien –en referencia al navideño y a las primeras derrotas en casa– pero después encarrilamos, como el años pasado, con Alcorcón y Córdoba como punto de inflexión. ¿Por qué no? Si otros equipos lo han conseguido, Eibar, Huesca, Numancia, Extremadura... ¿por qué no el Racing?”.