José M. Teijido: “Esta vez jugaremos en División de Honor sí o sí”

Quince victorias en quince partidos han llevado al Abeconsa Basketmi a División de Honor. El conjunto ferrolano que dirige José Manuel Teijido despide esta tarde –16.30 horas, pabellón del Ensanche– una temporada que solo se puede calificar de brillante.





No puede definirse de otra manera esta campaña.

La temporada, aparte de la pandemia y alguna lesión, es deportivamente espectacular. Somos el único equipo invicto de España, no solo en nuestra categoría, sino también en División de Honor. Que yo recuerde, invicto en una fase de ascenso solo hubo un equipo, Las Rozas, hace tres años.





¿El reto para esta última jornada es completar el rosco?

La plantilla está festejando el ascenso, pero la liga aún no ha acabado y yo quiero ganar, más como reto personal que otra cosa, claro.





¿Se va a jugar en División de Honor la próxima temporada o podría pasar como el año pasado?

Llevamos tres o cuatro años en la elite de Primera, pero por diferentes circunstancias no se pudo ascender. Ya queríamos el año pasado, pero no pudo ser y hubo que asumirlo. Esta temporada, desde el principio, pensamos que si volvíamos a conseguirlo en la cancha queríamos subir sí o sí, y se trabajó todo el año para intentarlo. Yo, de hecho, llevo trabajando un mes en posibles incorporaciones. Jugaremos en División de Honor seguro.





¿Económicamente no va a haber ningún problema?

Eso ya es otra cosa. Estoy valorando fichajes para poder jugar arriba, y también posibles bajas. Jugar vamos a jugar arriba y se valorará traer un fichaje u otro, dependiendo de la economía.





¿Hay un salto tan grande de Primera a División de Honor?

Sí, lo hay, igual que de Segunda a Primera. Es un salto brutal. Ahora mismo seríamos el décimo o undécimo equipo de España, pero en División de Honor entre los cinco de arriba y los cinco de abajo ya hay mucha diferencia. Tenemos jugadores muy buenos, sí, pero en la categoría de arriba serían de un perfil medio. La idea es mantener toda la plantilla, pero no toda la actual podrá jugar arriba: podrán ayudar en los entrenamientos, pero no jugar minutos. Yo mismo me voy a retirar como jugador, solo seré entrenador, porque es más difícil compaginarlo en División de Honor, y miraremos de traer tres o cuatro fichajes. Esa es la idea, pero todo depende de los números. Tanto la Diputación como el Concello se comprometieron el año pasado a que si ascendíamos nos intentarían apoyar un poco más. Esperamos que cumplan su palabra.





¿Es difícil convencer a jugadores de ese nivel de que vengan a Ferrol?

Es complicado. No es lo mismo fichar siendo campeón de División de Honor que un recién ascendido que tiene los recursos económicos que tiene, pero el hecho de haber ganado todos los partidos y de que el equipo funcione muy bien lo hace un poco más fácil. Hay que decir, además, que la gente siempre quiere volver: todos los fichajes que hicimos cuando estuvimos en División de Honor quieren repetir. Buscamos gente joven, comprometida y que no dé problemas: puede ser un jugador muy bueno, pero si genera conflictos con otros compañeros prefiero no traerlo y sí a alguien que vaya a rendir, tanto en lo personal como en lo deportivo.





¿La ciudad valora lo suficiente la dificultad de tener un equipo en la máxima categoría?

Creo que no. El año que viene seremos el único equipo de la ciudad que va a estar en la máxima categoría. Nuestro deporte no es solo deporte: somos deportistas, pero además tenemos una discapacidad que nos afecta en nuestra vida personal; es una labor social porque estamos integrando a gente para que practique deporte, y eso no está lo suficientemente valorado.