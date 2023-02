José Cobelo: “Queremos devolverle al baloncesto una parte de lo que nos ha dado”

Habrá representación ferrolana en la nueva directiva de la Federación Galega de Baloncesto –Fegaba–, que el pasado miércoles elegía en Santiago, tras un largo proceso que se cerró finalmente en una tercera ronda, a Julio Bernárdez. Aunque los resultados –39 votos, por los 30 de Rafael Silva en la última vuelta– son por el momento provisionales, el recuento supone la entrada en el organismo federativo de José Cobelo, presentado en la candidatura de Bernárdez como agente de jugadores desde el año 1995.



El ferrolano reconocía ayer que la Fegaba está “en una buena situación, tanto económica como deportiva”, a tenor de los últimos resultados en los Campeonatos de España de selecciones autonómicas o atendiendo al hecho de que haya dos clubes en la máxima categoría –ACB– y otros dos en las principales competiciones LEB, Básquet Coruña y Ourense.



La nueva directiva de la Fegaba cree que puede “aportar más cercanía con los clubes”, explica Cobelo, y este objetivo incluye “implicarnos en facilitar las tramitaciones, especialmente en lo que tiene que ver con aspectos informáticos y tecnológicos”. Transparencia, sostenibilidad y responsabilidad social en el amplio sentido del término son otras cuestiones que enumera el ferrolano como necesidades.

Más implicación

El hecho de que todos los miembros tengan a sus espaldas una amplia experiencia en el mundo del baloncesto es también un factor que valora especialmente el nuevo directivo ferrolano de la Fegaba. “Lo cierto”, explica, “es que somos personas que pensamos en devolverle al baloncesto una parte de lo que nos ha dado a lo largo de nuestras vidas, que ha sido mucho”. Todas las personas que integran la candidatura encabezada por Bernárdez han seguido a lo largo de los años vinculadas a este deporte y es esa experiencia y ese conocimiento adquirido lo que lleva a Cobelo a afirmar que “podemos aportar cosas” y, en su caso, sería, por ejemplo, el trabajo para “implicar a más empresas en la esponsorización”.



“Es que en el baloncesto”, explica, “hay muchos aspectos que van más allá del juego en sí”, desde la organización de competiciones hasta la formación o la digitalización. “Son muy diversos y creo que el equipo que formamos puede contribuir a avanzar en todos ellos”, subraya un Cobelo que admite que “cuando me llamó Julio no pude decir que no, porque cuando los amigos te llaman, vas adonde sea”.