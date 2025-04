Una jornada aciaga para O Val, Miño y Galicia de Mugardos

La jornada 29 no fue la mejor para los tres clubes de la comarca. Tanto O Val, como el Miño y el Galicia de Mugardos perdieron sus respectivos duelos –ante Sigüeiro (1-3), Órdenes (1-2) y Atlético Coruña Montañeros (0-1)– y se complicaron sus objetivos para esta campaña.



Unos resultados que chocan mucho con el comienzo del domingo, ya que el conjunto valexo inició el encuentro de la mejor manera posible. “Empezamos muy bien, ya marcamos en el minuto cinco por medio de Manuel Permuy. Luego tuvimos dos ocasiones para hacer el segundo, pero fallamos”, apunta Xaqui Rico. Esos errores, que podrían parecer inofensivos, acabaron pensando mucho porque también vinieron acompañados de errores defensivos.



“Tuvimos un despiste en un córner, en el que despejamos, pero el balón volvió al área, lo volvimos a rechazar, pero éste cayó en los pies del delantero (Adrián García) y nos empató”, se lamenta el técnico valexo. Pero la cosas no acabaron ahí, ya que “antes del descanso fallamos un penalti y una ocasión bajo palos que mandamos fuera”.



Eso error les pesó mucho, porque al comienzo de la segunda mitad, Joaquín Goris disparó desde 30 metros, tocó en un defensa y acabó dentro de la portería. “Tras ese segundo tanto, volvimos a tener tres o cuatro oportunidades, pero ellos aprovecharon la única que tuvieron para poner el 1-3 (Hugo Alvarellos) en el descuento”, apuntó.

Poco gol



A continuación, el Miño trató de volver a la senda de la victoria, pero su falta de puntería volvió a pesar demasiado ante un Órdenes que fue mucho más efectivo (1-2).



“Fui un partido que tuvimos muchas ocasiones para ganar, pero nos pasó lo de toda la temporada y es que nos cuesta materializarlas. El rival, con muy poco, nos hizo daño. Estuvimos espesos desde el principio porque al poco de empezar ya íbamos perdiendo tras una duda entre dos jugadores que su delantero, Samuel Fariñas, aprovecha para marcar sin casi habernos llegado a puerta”, asevera Mario David.



Aún así, su equipo no tardó en empatar por medio de Sergio Fernández. Pero la falta de puntería se fue haciendo cada más notable. Mientras, su rival, que apenas había hecho nada, se topó con el segundo gol gracias a Martiño Caneda. “Ahí nos entraron las prisas y estas no son buenas compañeras. Al final, tuvimos ocasiones de sobra para poder llevarnos el partido, pero no estuvimos acertados”, se queja el técnico. De esta manera, el Miño prácticamente dice adios a sus opciones de meterse en los playoffs de ascenso.



Si la cosa ya iba mal, fue a peor con la derrota del Galicia de Mugardos ante el líder de la categoría, el Atlético Coruña Montañeros (0-1). Ese resultado fue duro porque “fue un choque muy competido, en el que hicimos méritos para llevarnos un resultado diferente”, comenta José Luis Fontao.



“Las dos primeras ocasiones fueron nuestras con dos disparos de Álvaro Dolz, que uno detiene el portero y otro se va al larguero”, apunta. Poco después de esa oportunidad, Pape Gaye anotó el único tanto del encuentro en una de las pocas aproximaciones del líder. El Galicia lo siguió intentando durante la segunda mitad. “Todo se igualó mucho más. De hecho, estuvo más hacia nuestro lado. Conseguimos quitarle el balón por muchos momentos y les obligamos a jugar directo, algo que no están acostumbrados. Los pusimos en apuros, pero no conseguimos acertar”, finaliza.