Jorge Permuy Pérez, tirador plata nacional sub 23 por equipos: “Los de Ferrol estamos en todos los podios”

El ferrolano Jorge Permuy Pérez, de 17 años, ha entrado por la puerta grande en el primero de sus cuatro años en categoría júnior. Una campaña complicada en la que el integrante del Club Tres Armas Ferrol ha sabido baremar, de momento muy acertadamente, los tiempos necesarios de sus entrenamientos en FIMO y sus estudios en el Tirso de Molina para, primero, conseguir la plata en el Campeonato de España de florete sub 23 por equipos –formando con el Atlántico de A Coruña– y, segundo, preparar con la cabeza y calma necesaria una EBAU, a celebrarse a principios de junio, y para la que llega como deportista gallego de alto nivel buscando su sitio en la facultad de Derecho herculina.



“Esta medalla está muy guay, hay mucho trabajo detrás y ahora empiezo a recoger frutos”, señala Permuy, recordando que “nos tocaba pelearla con el Ateneo, que es el número dos –nosotros íbamos de tres–, eran mayores y no teníamos nada de confianza”, relata Permuy, poco antes de disfrutar con la Cofradía de Dolores de una, desgraciadamente, Semana Santa pasada por agua. Y a pesar de comenzar perdiendo “remonté el asalto y de ahí para arriba, ganamos. Ahí creo que es la cabeza, si te lo crees lo consigues. Empezamos mal pero como vimos que íbamos remontando y dijimos ¡lo ganamos! Cuando te crees algo logras los resultados”.



Una segunda posición conseguida junto con sus compañeros Kim, Winter y Ferreiro que, además, sirvió para poner el broche a un mes de abril excepcional, en el que la entidad de Permuy ya se había coronado como el mejor equipo nacional júnior en Madrid y con el ferrolano disputando un Ranking Nacional absoluto en Segovia en el que sólo el olímpico Carlos Llavador pudo “echar” al ferrolano por un marcador de 15-9 en treintaidosavos. Si bien, previamente el ferrolano no las tenía todas consigo y “dije ¡la que me va a caer! Pero luego pensé, vamos a intentarlo, ¿por qué no?”.

Tirso y Enérxica

Permuy se encuentra en ese punto de inflexión al que llega todo deportista, especialmente en estas categorías y coincidiendo con Segundo de Bachiller y, en este caso, pocos meses antes de poner rumbo a su nuevo destino: A Coruña.

Una ciudad a la que ya intenta acudir a entrenar los jueves –“aunque es difícil porque Ferrol y A Coruña no están muy bien conectados. Los entrenamientos son tarde, llego a la una a casa, al día siguiente clase...”– y que será uno de los numerosos cambios que, en estos últimos años este alumno del Tirso –“al que le estoy muy agradecido por todas las facilidades. De hecho, llegué del campeonato y le dije a Grandal que esa medalla era parte suya”– ha afrontado.

Así, además de compaginar una vida deportiva y académica cada vez más exigente en un momento en el que “todo se profesionaliza”, Permuy comenzó su trabajo con toda una reconocida figura del deporte local como es Fran Usero en “Enérxica” para dar otro salto en su carrera, compaginándolo con su trabajo con su técnico Emilio Rilo. “Cambié mi metodología de entrenamientos tanto a nivel físico como mental. Desde el primer momento hacemos entrenamientos muy adaptados a mi deporte y el cambio es bestial. Muchas veces tiro de físico para ganar, y eso se nota, te ponen como un toro”, relata este joven tirador cuya fascinación por Peter Pan o Los Tres Mosqueteros lo han llevado a, prácticamente, criarse con un florete en la mano.

Ojalá unos Juegos

Un camino que sin duda a Permuy le gustaría llevar, siempre que sus estudios los permitan –”de esto es muy difícil vivir y más de deportes minoritarios como este”– hasta la meta soñada por todos los deportistas, como son los Juegos. “Siempre lo dije, mi sueño es ser olímpico, me gustaría muchísimo. Pero más que ese sea el objetivo quiero conseguir en la esgrima alcanzar mi cien por cien. Que Jorge Permuy diga, hasta aquí llegué, que haya aprovechado todo”, cuenta el ferrolano, “si me llega para ir a unos Juegos, ojalá o si me da para ganar un Campeonato de España. Lo importante es eso y disfrutar del deporte”.



Unas reflexiones que comparte con su amiga desde la infancia Marta Canosa –y que ayer se llevó la Carabela de Plata a la mejor deportista de Ferrol en una gala en la que él recibió su galardón en el apartado de esgrima– y con sus compañeros de un club en el que él es ahora el referente, tomando el relevo de nombres como el de la también internacional en su momento Clara Amado. Un Tres Armas pequeño pero peleón, como el mismo Permuy señala en comparación con ciudades como Madrid o Vigo. “Habrá poca gente pero peleamos”, apunta, “además ahora vienen los pequeños fuerte, cuidado, y estoy contento con eso. Cada vez se ve más esgrima, en Ferrol a nivel deporte base tenemos muy buen grupo”.

Un buen trabajo que se ha visto reflejado tanto en podio gallegos como nacionales –y también presencias internacionales– en los últimos años. “No hay nunca un podio en el que no esté uno de Ferrol”, cuenta Permuy, en esa “guerra” entre entidades de Vigo y A Coruña con el Tres Armas plantando cara a esta lógica hegemonía por tamaño. “En Ferrol se hace esgrima y hay deportistas muy buenos”, sentencia un Permuy cuya presencia en el Nacional absoluto se ve comprometida por la citada EBAU, a celebrarse poco después. “No creo que me la vaya a jugar”, cuenta, “pero los Gallegos son en junio, al acabar, y sí que iré, a por todas. A ver si consigo quedar campeón gallego este año” y comenzar, sin duda, un camino igual de brillante.

“A mí me gusta ganar a todo”

Hay dos cosas que a Permuy le gusta hacer en sus competiciones: promocionar Ferrol y, sobre todo, ganar. “Aunque ahora esté en un club de A Coruña yo soy el de Ferrol, y les digo que vengan”, relata el del Tirso, “donde sea, digo que soy de Ferrol, me encanta. Hay que hacer promoción de la ciudad y de su deporte”, sentencia el joven del Tres Armas.



“El deporte individual es muy sacrificado pero yo me llevo muchas alegrías”, señala un Permuy que superó sus momentos de bajón gracias a su familia, entrenador, Usero y su amigo Borja, entre otros. “A mi me gusta ganar a todo, sino gano al Uno me pongo de los pelos”; cuenta, “lo aprendes a gestionar, ganar y perder y te vale también para la vida”.