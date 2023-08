José María Criado cierra su etapa como presidente del Racing y Manuel Ansede toma el relevo

José María Criado se despide del Racing. Al menos en lo que a su cargo de presidente se refiere y que ostentaba desde 2017, tomando el relevo al frente del barco racinguista Manuel Ansede, actual consejero delegado. Con más de tres décadas de vinculación con la entidad verde -formando en su directiva desde 1993-, "mi etapa en el club ha terminado", señalaba el ya exdirigiente, tras aceptar el Consejo de Administración del Racing su dimisión. Una palabra con la que Criado prefirió no denominar a su marcha de la casa verde, aclarando que "no dimito, me echo a un lado", aclaraba, añadiendo que "este club es mi vida. El Racing es un sentimiento, un sentimiento que ya existía pero que en la ciudad estaba dormido" y que, como se ha visto ya desde la pasada campaña, ha despertado.

Con palabras muy emotivas sobre su etapa en el Racing -especialmente recordando a Isidro Silveira y rememorando los casi 60 años vinculado al mundo del fútbol-, Criado dio la bienvenida al puesto a Ansede, que desde hace cinco años ostenta el cargo de consejero delegado. "Es la persona idónea", inidicaba Criado, "a nivel personal se lo merece y quiere al club". El ya nuevo presidente de la entidad destacó la "humanidad" de su predecesor en el cargo, así como su dedicación y sacrificio, agradeciéndole además su "guía por el ferrolanismo", para llevar al Racing "a su máxima expresión". "Gracias de corazón", le manifesaba Ansede, "y esta es tu casa".