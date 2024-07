Joaquín Montero, técnico y remero de la trainera de Cedeira: “No contaba con dar este paso tan pronto. Es una nueva aventura”

A sus 30 años, el remero ferrolano Joaquín Montero –CR Cedeira–, le da un nuevo giro de timón a su camino en esta disciplina que tantas alegrías, y asimismo tristezas, le ha proporcionado a lo largo de su carrera. El multimedallista estatal y autonómico en banco fijo y también internacional con la selección española –peleando incluso por acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio–, retoma de manera más seria, por así decirlo, su intermitente relación con la modalidad de banco fijo para dar el paso y convertirse en entrenador a cargo de la trainera del que ha sido su club desde 2016.



“Es una nueva aventura”, señala Montero a pocas horas de que su tripulación debute de nuevo en la Liga B masculina, tras un año de parón. “Este año se planteó la opción de volver a salir, si bien, no había nadie que se pudiese hacer cargo”, cuenta el ferrolano, señalando que al anterior técnico regresó a Ribeira para formar con los suyos y el gran trabajo con el que cuenta la entidad a cargo de Chema Hermida con su cantera.

“Y ahí me propusieron si quería y al principio no me convencía mucho”, cuenta entre risas el internacional, “pero visto que si no no íbamos a salir, acepté”. Montero superó sus inseguridades –sí, ellos también las tienen– y sacó provecho de su título de entrenador obtenido en su etapa con la selección en Sevilla.

Ascenso a la ACT

“Tengo experiencia en trainera, pero remando”, cuenta el ferrolano. Y tanta. Montero cuenta en su corto pero muy aprovechable palmarés en banco fijo con –además de formar en la bancada de Perillo y asimismo Cedeira– un ascenso a la ACT, en las filas de la trainera de Kaiku, en la campaña 20/21. “Era una oportunidad de pelear por subir y lo conseguimos y se portaron muy bien ayudándome con las prácticas –de su ciclo–”, recuerda el deportista del club cedeirés.



Y es que si bien el camino de Montero parecía ya fluir hacia esta desembocadura, el local se encontró con unos inesperados “rápidos” en su fluir. “No contaba dar este paso tan pronto”, señala de nuevo riendo, “pero al final las circunstancias fueron las que fueron. Siempre fue algo que me gustó, y con Chema ya andaba por allí echando el ojo y una mano... Había que dar un paso al frente”.

Muy arropado

Montero encontró en Cedeira un refugio en el que seguir adelante tras su mala experiencia en Sevilla, ciudad que tuvo que abandonar tras una controvertida decisión de la Federación Española después de que él y otros compañeros denunciasen las condiciones de trabajo en el centro.



“Me fui a Sevilla, me vine y con Chema conseguí mi primer Nacional de skiff y después tuvo la opción de regresar a Sevilla y volvió a salir mal...”, recuerda montero, añadiendo que en todos esos momentos “tanto club como Concello de Cedeira me apoyaron mucho y me sentí muy arropado”. Montero toca todos los palos en una entidad cedeiresa en la que, asimismo, como señala “los sénior también se involucran bastante en el banco móvil, saliendo incluso con un ocho. Tenía la opción de hacer también barcos de equipo y la verdad es que estoy muy a gusto”.



Con Montero como una de las referencias de la entidad, las canteranas Raquel Rodríguez y Candela Martínez, y ahora llegando Leire Hermida, encabezan el “buen trabajo que se está haciendo y se están consiguiendo resultados especialmente en femenino”. Un grupo de futuro de casi medio centenar de deportistas de los del que algunos nombres formarán, sin duda, en futuras tripulaciones de la trainera cedeiresa, como ahora lo hace su compañero y nuevo técnico, el incombustible Joaquín Montero.