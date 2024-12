Isaac Fernández: “Fue muy chulo el ambiente, pero no había que insultar”

Isaac Fernández, preparador del Cadí La Seu, lamentó la derrota de su equipo ante el Baxi Ferrol después de hacer una buena primera mitad. Además, criticó que parte de la afición ferrolana insultase a su equipo.



“Nuestra primera parte ha sido buena. Hemos ganado bien. En la segunda hemos empezado como casi siempre, perdiendo más balones en los primeros cuatro minutos que en el resto de la primera mitad. Eso, sumado al acierto de ellas en momentos puntuales, nos ha penalizado”, continuó el entrenador del equipo catalán.



“No hemos tenido el control ni atrás ni adelante. Hemos jugado a expensas de lo que ellas nos han dejado y si lo haces fuera de casa es difícil ganar”, se lamentó.



Asimismo, no le gustó que su equipo no hiciese valer su poderío físico en la zona. “Nos faltó más aprovechar nuestra ventaja física. No lo hemos visto bien ni leido bien. También hay que darle mérito a la defensa ya que cada vez que poníamos un balón dentro nos han cerrado bien”, aseguró.



Fernández, aunque alabó al público ferrolano, se quejó de que la afición local insultase a su equipo. “Fue muy chulo el ambiente, pero no hacía falta insultar. Durante parte del partido, la gente que estaba detrás de nuestro banquillo se ha dedicado a insultarnos. Se han pasado tres pueblos”, indicó.