Lino López: "Nos faltó algo de chispa por la carga de partidos"

El entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, aseguró que sus jugadoras hicieron un gran esfuerzo a pesar del cansancio para conseguir una victoria importante para la liga. El ferrolano también destacó el apoyo de la afición para levantar al equipo en los peores momentos del duelo contra el Cadí La Seu.

Valoración del partido: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro y muy físico, en el que teníamos que estar los cuarenta minutos a un nivel defensivo muy alto. Hubo muchas fases del partido en la que nos faltó esa chispa y energía que tenemos siempre por esa carga de partidos. En la segunda, pudimos subir ese nivel de intensidad, muchas veces no fueron capaces de tirar a canasta. No tuvimos mucho acierto ofensivamente, en parte motivado por el cansancio del equipo, si que fuimos capaces de ponernos por delante en el marcador y controlamos el partido para llevarnos la victoria muy buena".

Importancia de la victoria: "Tenemos que intentar ganar siempre. Cada partido que jugamos es una final. Estamos con seis victorias a falta de dos jornadas. Nuestro objetivo es la salvación, mantenernos en la liga y por eso esta victoria es tan importante. Además, era contra un rival que estaba por debajo en la clasificación por lo que había que ganar. Para nosotros cada partido tiene que ser una final y así ha sido. El equipo respondió a pesar de tener una marcha menos por el déficit físico. Ahora hay que ir partido a partido para conseguir la permanencia. Todos los partidos son claves y más si son contra rivales que están por debajo de nosotras".

Ajustes defensivos: "Muchas veces, cuando tenemos inferioridad física, tenemos que intentar defender como equipo y eso lo hacemos bien. No es una situación de uno contra uno, sino del colectivo. Ofrecer buenas ayudas, colpsar la zona, buscamos que no metiesen pases fáciles o canastas libres. Lo conseguimos en varias acciones en la segunda parte en la que se comieron la posesión. Aun así nos faltó algo de energía para correr los contraataques, pero en defensa estuvimos mucho mejor y conseguimos que nos hiciesen tanto daño".

Malos porcentajes de tiro en la primera mitad: "Nosotros ese tipo de tiros que fallamos en la primera mitad los tiramols siempre. Si tenemos una ventaja, aunque sea en los primeros segundos de la posesión, tenemos que aprovecharla. Es cierto que en la primera parte llevábamos 1 de 10 desde el triple, pero muchos estaban bien tirados y con buena selección. Tenemos que seguir haciéndolo. Es lo que les digo siempre. Es importante no depender de la eficiencia ofensiva, sino que en defensa estés al nivel. No vale que no metes y que defensivamente estés mal o frustada porque no metes. Si sigues trabajando y estás concentrada en defensa, como estuvimos en la segunda mitad, eres capaz de sacar un partido sin tener acierto. Hoy no hemos tenido acierto ni en el tiro libre ni el tiro de tres y sin embargo el equipo ha sido capaz de competir, darle la vuelta y ganar. Eso es muy importante".

Apoyo de la afición: "La aficion de Ferrol es la mejor. Se vuelcan con el equipo, En los momentos duros, en los que el equipo estaba abajo nos animan y levantan el ánimo a las jugadoras. Hoy sacamos esa energía extra gracias a su apoyo. Además, también es difícil para el rival jugar cuando aprietan tanto".

Más aficionados al baloncesto: "Siempre digo a la gente que vengan a ver un partido de baloncesto. Ver la entrega de las jugadoras a pesar de tener un déficit físico y que no se rindan ese gusta mucha. Evidentemente si ganas, todo el mundo se va a ir contento. Creo que cualquier persona que nos venga a ver jugar se va a sentir identificada y va a querer volver. El club está haciendo un trabajo muy grande en la captación de socios . Ojalá que podamos llenar A Malata todos los días".