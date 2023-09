Gus Piñón | “El relevo generacional nunca había sido tan consistente”

Su llegada al banquillo ferrolano ha sido, quizás, un tanto precipitada, un poco antes de lo previsto en la hoja de ruta, si bien todo indicaba que el capitán del Rugby Ferrol sería el encargado de dirigir a muchos de sus excompañeros y pupilos en el primer equipo de la entidad ajedrezada.



El naronés Gus Piñón –1985– se hace cargo en esta campaña de un joven grupo en el que se ve reflejado el trabajo de cantera de la entidad en la última década. Unas tareas en el banquillo que compartirá con Tomás Poblador, por lo que “me puede dar la oportunidad de jugar un poco”, apunta Piñón, “pero no es mi meta final. Si lo hago es por quitarme la espinita o para ayudar”. El de Narón compaginará esta posición con el cargo de director deportivo, en la que será su primera campaña fuera del terreno de juego tantos años después.



Si bien este cambio se vive para Piñón con “cierta tristeza”, también lo hace “con la alegría de que existe”, apunta. “He vivido varios relevos generacionales y nunca habían sido igual de consistentes que este año. Siempre había unos vacíos de gente en determinadas edades y gracias al trabajo de estos últimos diez años empiezan a llegar chavales de manera constante. Antes subía uno, volvían cinco viejos, hacíamos equipo... Ahora no, ahora están goteando todos los años cinco o seis, y en los buenos, ocho”.

Inexperiencia y cariño

Piñón bebe de un trabajo que, como él mismo apunta, iniciaron, entre otros, Alejandro Segura, Neal MacMahon y Calabrés.



“Eran tres tíos que adoraban el rugby, y ahí empezaron, con cuatro niños y esos niños están entrando ahora en el equipo sénior”, cuenta el entrenador, “nosotros hemos estado puliendo ese trabajo con la base, todo el mundo tiene el mismo amor por ellos, cada uno vamos aprendiendo, de Chorny, de Mauro.. Todo se convierte en una red y si tienes las orejas bien abiertas, ganas de aprender y de crecer, no tienes más que ir aplicando lo que vas aprendiendo”.



Así, la filosofía de Piñón, al igual que la de sus predecesores y compañeros en la entidad presidida por Cristóbal Dobarro en las últimas campañas, es la de seguir regando la base “aprendiendo, disfrutando y gozando”, señala el técnico, si bien añade que “el resultado siempre se mira, aunque sea de refilón, pero este acabará llegando, es como lo sentimos”, sin esconder que “nuestra intención hace mucho tiempo es ascender”.



Un salto que, a diferencia de en otras ocasiones, podría darse con un equipo plenamente local, recordando Piñón que, en esos años pasados, en los que la cantera todavía no era tan frondosa “teníamos que suplir a estos jugadores, nos faltaban piezas y tirábamos de fichajes”, comenta, “pero fichábamos también sabiduría, tecnificación para los jugadores... ahora me doy cuenta. Muchas cosas de las que hago, y que trato de enseñar, son cosas que he ido mamando de gente que ha pasado por aquí. Nos damos cuenta de que eran grandísimos jugadores y grandes entrenadores”.



Una experiencia adquirida de otros que Piñón quiere ahora plasmar en una nueva etapa en la que evidentemente “soy un inexperto, pero lo bueno es que tengo contactos y amigos por todos los lados”, comenta, “soy abierto de miras y me gusta aprender. Esa inexperiencia se suple con el cariño de jugadores y junta directiva, eso fue lo que me dio el empujón. Te sientes arropado y rodeado de gente supercompetente”.

Amistosos y liga

El primer equipo ferrolano debutará en liga el próximo 15 de octubre, si bien el próximo sábado harán frente a un amistoso ante el Belenos asturiano y la semana siguiente ante un equipo portugués. Y mientras la primera plantilla busca su regreso a la competición nacional con este trabajo, en los escalones inferiores que la nutren, el proceso de captación comenzará ahora, precisamente con el curso escolar en una elección de actividades en las que “ahí tenemos que estar nosotros”, señala Piñón, y no cierran sus puertas por cuestión de edad, ya que este trabajo también se extiende al ámbito universitario. “Todos están dando el cien por cien, la filosofía de base no se puede obviar”.