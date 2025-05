Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: "Nuestra profesión tiene sentido por semanas como esta"

Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol, está ilusionado por este encuentro ante el Levante, ya que "son los partidos que hacen bonito nuestro trabajo y son los que dan significado a estar aquí en agosto entrenando infinitas horas". De igual manera, el técnico espera a un conjunto granota que cambie algo su juego para buscar un necesaria victoria que le permita tener opciones de jugar los playoffs.

Importancia del aspecto mental: "Cuando llega el final de temporada y te juegas más cosas que tres puntos, aunque sea un partido más, la gestión de emociones es más determinante que otros aspectos. La semana pasada ya lo era. Era un partido trampa en el que no teníamos nada que ganar contra Pinatar. Había que ganar o ganar. Era un día para ser fuertes mentalmente y saber estar emocionalmente estables. Podíamos haber empezado perdiendo, fue de un pelo. No hay que frustrarse, verlo todo muy negro o demasiado bonito. Esta semana eso es aún más. Tenemos que estar muy fuertes de cabeza, aguantar, saber competir cada minuto sea el marcador que sea y hacer nuestro partido".

Fragilidad en el Levante fuera de casa: "Jugar en casa ayuda muchísimo y más con nuestra afición. El equipo, en esta segunda vuelta, ha hecho desplazamientos buenísimos. Hemos ganado en pistas que es muy complicado hacerlo. Así como en la primera vuelta nuestra mayor debilidad era la mental y lo hablamos. Nos reunimos, tuvimos charlas jodidas con el equipo porque estábamos todos cabreados y lo hablamos porque era la parte que nos fallaba. Éramos mentalmente muy frágiles. En esta segunda vuelta, es al contrario. Futbolísticamente no hemos cambiado tanto como si mentalmente. Creo que estamos aguantando mucho. Hemos remontado partidos, marcado en los últimos minutos, hemos sabido aguantar. Creo que esto nos hace creer que, aún siendo un desplazamiento muy complicado, el equipo está con confianza y seguridad".

Sensaciones esta semana: "Es un equipo que trabaja muy bien en el día a día. Yo estoy disfrutando muchísimo. También se lo decía cuando estábamos en descenso. Creo que hay muy buen vestuario. A parte de llevarse muy bien entre ellos, tienen un nivel de entrenamiento muy alto. A partir de Navidades, en el que hicimos algún cambio en la plantilla fue determinante en subir el nivel. Compiten, se pelean, discuten, quieren ganar en cada tarea y esta semana mucho más. Las sensaciones entrenando son muy buenas. Los veo alegres. Podría ser una semana que la gente tuviera miedo porque te juegas mucho y te puede el miedo a perder, pero yo no veo a nadie con desconfianza. Les veo entrenando muy bien y con confianza".

Hacer cábalas para quedar en un determinado puesto: "Primero no hay un resultado que nos valga a los dos equipos. Eso es bastante determinante e influencia en cómo se desarrollan los partidos. Segundo, si vas al partido pensando en los otros encuentros o queriendo asegurar algo, suele salir mal. Lo hablamos con los jugadores. Hay que viajar y hay que salir a ganar. El otro día, que estaban jugando Barça contra El Ejido me enfadé con la grada porque estaban hablando con los jugadores del resultado. Hay que empezar el partido sin que exista otro. Iván lo dijo bien. Luego, cuando quedan diez o cinco minutos mirar porque el empate nos asegura estar dentro, pero depende de lo que hagan Ejido o Málaga y puedes querer arriesgar para ser terceros. Es muy peligroso estar pendiente de los otros, pero en algún momento habrá que hacerlo. Lo mejor de todo es que si ganamos, somos terceros. Ahora mismo estamos tercero y nuestro partido es el más importante. Luego depende de cómo se dé el resultado ya miraremos a los otros. Ojalá no tengamos que hacerlo".

¿Cómo vive este partido?: "El sábado pasado yo me aburrí mucho. Bastante gente me ha escrito y me ha dicho que fue un partidazo, pero yo no estaba contento. Si todos los partidos fueran como los de el sábado pasado, a mí no me gustaría mi trabajo. Ya lo dije en alguna semana que nos jugábamos el playoff, que a mí me gustan los partidos en los que hay presión y nos jugamos algo. Para mí es lo que hace bonito nuestro trabajo. Es lo que da significado a estar aquí en agosto entrenando infinitas horas. Todo eso es para partidos como este. Para mí es un privilegio estar donde estamos. Es algo bueno. Se lo dije la semana pasada o hace dos al equipo de que se imaginasen ser el partido que jugaron Pinatar y Ceuta en el que te estabas jugando el descenso. Eso si que se feo. Es un presión y sufrimiento malo porque lo mejor que puede pasar es que te salves. Estamos luchando por cosas muy bonitas y evidentemente hay presión, pero a mí estas semanas son las que más me gustan. Tengo muchas ganas del partido. Para mí, nuestra profesión tiene sentido para semanas como esta. Todo lo que hacemos es para semanas como esta. Luego ganas o pierdes porque no pueden ganar los dos equipos y no pueden ascender todos. En el deporte pierdes más veces de las que ganas. El camino, el proceso y la compañía es muy gratificante. A mí me daba miedo que los jóvenes sintieran la presión, pero les veo con muchas ganas de jugar".

Se prevé un partido a pocos goles: "Levante tiene que ganar y salir a ello. Su plan de partido, muchas veces, es que pasen muy pocas cosas. Creo que esta semana va a ser diferente. Nosotros somos un equipo que salimos a ganar siempre y lo vamos a hacer otra vez porque es nuestra identidad. Ellos creo que tienen que proponer, salir muy enchufados y seguramente lo vamos a ver desde el principio, sobretodo al jugar en su casa. Ahora mismo están fuera de playoff. Si no ganan, se quedarían fuera. Seguramente haya que regalar poco y cometer pocos errores ayudará, pero si nos meten tres goles y nosotros cinco pues ganamos igual. Habrá que adaptar a todos los momentos del partido, no venirnos abajo y estar muy fuertes mentalmente".

Los convocados: "Manu (Aguayo) no viaja porque se vuelve a Jaén para operarse en casa, pero el resto vamos a viajar todos. Todos están muy bien. Viajamos un jugador más, solemos viajar doce y vamos a ir trece por la importancia del partido".

El viaje: "Es un poco lejos y no nos dan pista para entrenar ahí mañana por la mañana, pero nos vamos esta noche para estar allí por la mañana y listos para el partido".

Paso al frente del Levante: "Es un equipo que arriesga poco tanto en defensa como en ataque. Tienen una identidad de juego clarísima, pero creo que esta semana tienen que proponer algo diferente de inicio. Creo que van a salir a presionar e intentar ponerse por delante como sea en los primeros minutos. Ahí la parte mental y la experiencia de nuestros jugadores más veteranos nos va a ayudar a aguantar. Luego, en el partido, dependerá del marcador. Ojalá vayamos nosotros por delante o en empate y tengan que proponer y arriesgar un poco más.

Pocos puntos débiles: "La verdad es que Rumbo lo dijo bien y es que están muy bien trabajados. No es un equipo que destaque por talento individual o jugadores muy determinantes como Pinatar, pero son un bloque que saben a lo que juegan y defienden muy bien. Tienen cualidades muy peligrosas y difíciles de contrarrestar. Ojalá que lo consigamos. Llevamos toda la semana entrenando para ello y pienso que haremos un buen partido. Luego la pelota entrará o no, pero estoy convencido de que jugaremos bien".

¿Alguna preocupación?: "Me preocupaba la parte mental. El fin de semana pasada me preocupaba ir allí sin estar clasificados y que los jugadores estuvieran nerviosos o con miedo a perder. Les he visto muy bien durante la semana, con confianza y de mentalidad. Creo que es lo más importante. Nuestra cabeza va a ser lo que más nos va a ayudar y espero que sea suficiente para traernos los tres puntos".