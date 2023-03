El fondo norte de A Malata abrirá para el derbi ante el Deportivo

El fondo norte del estadio de A Malata estará abierto para el derbi entre el Racing y el Deportivo que se disputará el 16 de abril. El compromiso lo han ratificado esta mañana el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; y el máximo mandatario del club, José María Criado, en la presentación del acuerdo de patrocinio de la institución provincial para promocionar la ciudad como destino turístico. "As obras estarán a tempo para ese día tan especial para o deporte coruñés", reiteró González Formoso, que recordó que este proyecto es "a primeira fase doutras que se van levar a cabo" y que se darán a conocer en breve. En cualquier caso, avanzó que será otro medio millón, vinculado con el deporte base, y que para la renovación de un césped que ya tiene 18 años se reservarán otros 200.000 euros más.

El presidente provincial destacó que el convenio es "un paso máis no apoio aos tractores do deporte na provincia", que, subrayó, "ten entre as súas grandes bandeiras a promoción do deporte base". "Esa conxunción entre deporte base e profesional é a nosa obsesión", indicó, "porque enriquece ás dúas partes, e a Deputación quere estar aí como cordón umbilical deses dous mundos".

El convenio consiste en una aportación de la Diputación de 150.000 euros por una temporada para promocionar la ciudad y la provincia como destino turístico en toda España, tanto en las equipaciones como en los soportes publicitarios y audiovisuales del club.

González Formoso aprovechó el acto para pedirle a la Xunta "máis implicación co deporte na cidade". "Igual que fai investimentos na Coruña, Vigo, Lugo ou Pontevedra", dijo, "debe facelos tamén en Ferrol. Os ferroláns e as ferrolás non teñen que estar castigados, polo que lle pido, como fixen xa hai uns meses aquí mesmo, que, cando menos, achegue o mesmo que a Deputación. Esta discriminación ten que rematar".

El alcalde, Ángel Mato, se sumó a la crítica. "Botamos en falta esa vinculación da Xunta", apuntó, "e ata o de agora, para un investimento enorme que hai que facer nos vindeiros anos, só podemos contar co apoio da Deputación. Estamos a padecer o abandono da Xunta".



El presidente del club, José María Criado, agradeció el esfuerzo de la Diputación y la "buena sintonía" con el Concello, y quiso destacar especialmente el "trabajo silencioso" del consejero delegado, Manuel Ansede, "para que las obras en el fondo norte puedan estar finalizadas para el día 16 de abril", fecha del encuentro ante el Deportivo. Precisamente Ansede reiteró el compromiso de los actuales rectores del club con el proyecto y lanzó un mensaje a la afición: "El objetivo cada día está más cerca", aseguró, "y, por favor, contad con nosotros y venid a apoyar al equipo".