Fiesta del fútbol de Ferrolterra

El fútbol aficionado de Ferrolterra celebra hoy su fiesta anual. O Val y Miño protagonizan esta tarde –17.30 horas, Misael Prieto– la final de la vigésimo tercera edición de la Copa Ferrol, una competición que premia a los clubes modestos por el trabajo que han hecho a lo largo de toda la temporada en sus categorías. Así que los dos contendientes tratarán de ganar para hacerse con un título con el que ya se hicieron anteriormente en tres (O Val) y dos ocasiones (el Miño) .



Ambos equipos tratarán de redondear con este título una temporada que ya ha sido excelente. O Val, porque culminó un curso en el que ha ido a más semana a semana con el ascenso a Preferente Galicia a falta de tres jornadas para el final del campeonato liguero de Primera. El Miño porque, en su primera campaña en la categoría a la que acaba de subir su rival, ha sido el mejor de los cuatro representantes de la delegación ferrolana que había en el grupo norte gracias a la séptima plaza que consiguió.



A pesar de la diferencia de categoría entre ambos, el hecho de ser una final iguala las cosas. Así que las dos escuadras eluden el papel de favoritos para este partido, sino que son conscientes de que tendrán que rendir a muy buen nivel si quieren llevarse el título y optar a una futura competición que puede dar el acceso a la Copa del Rey de fútbol.

Armas

A nivel futbolístico, O Val tratará de hacer valer la seguridad defensiva que le hizo ser el menos goleado en su campeonato y la cantidad de alternativas que tiene para marcar –hasta tres jugadores, Cibrán, Permuy y Pol, terminaron la competición con más de diez tantos en el equipo máximo realizador del grupo 1–. Mientras, el Miño tratará de confirmar su seguridad defensiva –fue la quinta escuadra que menos goles ha encajado en su categoría– y la capacidad realizadora de Ipi (hijo del Juanito), que cerró el curso con quince tantos para ser uno de los mayores realizadores de la categoría.



Que el partido llegue al final de temporada hace que la condición física en la que llegan ambas escuadras no sea la mejor. Sobre todo para O Val que tendrá las ausencia del portero Marcos, de Álex Alonso, Diego y su goleador Cibrán. Mientras, en la formación miñense no estarán Prosi y Varela, que por diferentes motivos no estarán en condiciones de disputar este encuentro.