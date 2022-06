Un ferrolano con el Madrid

Una actuación, colectiva e individual, sobresaliente en el Campeonato de España mini de selecciones autonómicas disputado el pasado mes de abril en San Fernando fijó la atención de algunos de los grandes clubes del Estado en un niño ferrolano de 12 años. Pablo Mera, integrante de la “irmandiña” que dirigió Rubén Vigo y jugador del Basket School, destacó en un torneo en el que, por primera vez, Galicia accedió a su palmarés, en este caso con una medalla de bronce, un éxito insólito hasta este año.



Ese histórico tercer puesto del combinado gallego y el papel que Pablo Mera jugó en él puso en marcha la maquinaria de los grandes clubes. “A los pocos días de regresar a Ferrol”, explica Héctor, su padre, “nos llamó el Real Madrid para invitarlo a jugar el torneo de La Roda”.



No se dejan llevar ni por la euforia ni por la autocomplacencia los progenitores de Pablo, que ponen el foco en el grupo. “La verdad es que el equipo mini de Galicia es un grupo de niños que se llevan muy bien y ese buen ambiente ayuda al grupo, a que haya buena sintonía y a que todo se desarrolle mucho mejor”, señalan. Además, en la cancha, “era un equipo muy intenso, tanto en defensa como en ataque, y eso provocaba que en los primeros minutos cogieran a los rivales desprevenidos, que luego iban siempre a remolque”.









Un torneo para disfrutar





El Real Madrid no tiene equipos en categoría mini, pero participa regularmente en el torneo de La Roda, que reúne a algunos de los clubes más prestigiosos de España y de Europa desde hace veintitrés años. La entidad blanca seleccionó para esta vigésimo cuarta edición a ocho niños de la ciudad y a otros dos de fuera, en este caso a un francés y a Pablo.



El ferrolano lleva desde el lunes entrenando con el grupo y mañana viernes se desplaza al municipio albaceteño para participar en el Future Stars U12, que se prolongará hasta el domingo. Allí estarán, en categoría masculina, además del Madrid, el Barcelona, el Movistar Estudiantes, el Valladolid, el UCAM Murcia, el Next MVP Badalona –vigente campeón–, el PickRoll Onil 5x5, y el equipo anfitrión, como representantes españoles, así como el Bayern de Munich, el Alba Berlín, el Virtus Bolonia y The Travel Team lituano.



Pocos escaparates hay tan atractivos en “canasta pequeña” como el de La Roda, pero, aun así, los padres de Pablo tienen claro que los pies deben estar siempre en el suelo. “Es que son niños”, recuerda Héctor, “y hoy juegan a esto y mañana a lo otro. Pueden destacar un poquito en un deporte, pero nunca piensas que pueda generar ese interés en clubes como el Madrid. El niño está tranquilo, sabe que esto es un premio porque en el campeonato le salieron bien las cosas y lo ve como una experiencia que hay que disfrutar porque muy pocos lo pueden hacer. Todo se queda en eso, y más con 12 años. Esto es deporte”, añade el padre, “y con esa edad no puedes pensar en otra cosa que no sea disfrutar y vivir cosas bonitas, sin más pretensiones”.