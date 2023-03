Esteban Díaz brilla en casa como primer local y oro M40

La trigésima edición de la Carreira Popular de San Xosé de As Pontes sirvió asimismo para conocer a los mejores ­atletas gallegos en cinco kilómetros en ruta, ya que la prueba de la villa fue también Campeonato Autonómico de esta distancia para las categorías sub 18, sub 20, sub 23, absoluta y veteranos.

En una jornada acompañada por la meteorología, la competición gallega contó asimismo con un gran seguimiento de público, que pudo ver cómo los representantes locales firmaban casi una decena de puestos de podio, destacando seis títulos autonómicos. Casualmente, el primer local en entrar en la línea de meta situada en el Canal IV fue el pontés Esteban Díaz Pérez –Atletismo Narón–, firmando un “top 10” en el Autonómico al ser octavo –15:53 minutos–, un lugar que le valió para proclamarse campeón gallego en M40. Díaz estuvo seguido por el nedense Jonathan Fernández Ríos y Antonino Méndez Sánchez –Náutico Narón–, noveno y décimo, siendo también los mejores en sus categorías, sénior y M35, respectivamente.



En estas primeras posiciones también cruzaron la línea de meta tras una completa mañana de competición los canteranos del Ferrol Atletismo. Así, Mohammed Kassimi Idrissi se colgó el bronce en el cuadro sub 20, mientras que sus compañeros Daniel Portomeñe y Ricardo Negrete fueron primero y segundo en la franja de edad sub 18 –Manuel Campello, del Narón, rozó el podio al ser cuarto–, firmando al duodécima, decimocuarta y decimoquinta posición en la genera. Un triunfo que también firmó la naronesa Andrea Díaz en esta franja de edad. Los metales aumentaron para la delegación local con el título de Carolina Santos –Ría Ferrol– en sub 20 y de Rebeca Soto –Narón– en M45, mientras que su compañero José González fue segundo en M55.



Popular

En la carrera popular, Esteban Rioseco –Ferrol–, Xandre Formoso y Mireia Díaz –Olympo– fueron los mejores sub 8. Unas primeras posiciones que también ocuparon Nicolás Amado –Sada–, Adrián López y Thiago Díaz en sub 10, con Luna Seoane –Ferrol– como la mejor en la tabla femenina. En sub 12, Miguel Benasach –Triatlón Ferrol– y Alba Filgueira –Ferrol– fueron los ganadores, haciendo lo propio Ariel Soto –Olympo As Pontes– y Lara Fernández –Ferrol– en el cuadro sub 14.

En sub 16, Óscar de la Torre –San Miguel de Marín– y Eva Formoso –Triki Team– se colgaron el oro en la carrera pontesa.

Nacional: Gael Varela, del Atletismo Narón, sexto con Galicia sub 16 en Pamplona

Con una sexta posición terminó Gael Varela su actuación con la selección autonómica en el Campeonato de España de campo a través para los grupos de edad sub 16 y sub 18. El integrante del Atletismo Narón y sus compañeros del combinado “irmandiño firmaron este lugar final mientras que el local ocupó la cuadragésimo quinta posición a nivel individual.

Mientras, su compañero Alex Sierpes se hizo con una clara victoria en esta carrera, con Roque González –16–, Mario Lorenzo –43–, Alejandro Santos –50– y Daniel Ameneiro –68– completando la actuación del equipo autonómico sub 16. En femenino, triunfo también gallego, de la mano de Sabela Castelo, que junto con los restantes resultados, llevó a Galicia al oro.