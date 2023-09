Eibar-Racing, un partido que no da pie a relajarse

Aunque solo van cinco jornadas de campeonato, lo que ha hecho el Racing en ellas invita al optimismo. Quinto en la clasificación con nueve puntos y sin conocer aún la derrota –es uno de los tres equipos que todavía no ha perdido–, el cuadro verde aspira a prolongar lo más posible esta buena racha. Así que en el partido que lo enfrenta al Eibar esta tarde –16.15 horas, Ipurua– confía en sumar los tres puntos para, de esta manera, mantenerse entre los mejores cuando se ha disputado poco más de un quinto del torneo de la regularidad y todavía quedan muchos puntos por ponerse en juego.



En cambio, el rival al que hoy se enfrenta el Racing vive una situación opuesta. A pesar de que el Eibar, por la capacidad de su plantilla y su trayectoria reciente –hace dos temporadas estaba en Primera y la pasada jugó el playoff de ascenso a la máxima categoría– lo señalaban como uno de los favoritos a estar en la parte alta, en realidad ahora mismo cierra la tabla clasificatoria con solo tres puntos en su haber. Se espera que el cuadro “armero” reaccione en breve, pero el conjunto de la ciudad naval desea que sea después del partido que los enfrenta esta tarde en un campo especial.

Línea

Que el Racing es un equipo reconocible es una de las cualidades que se le etiquetan. Por eso su intención es continuar por esta línea para sumar la mayor cantidad posible de puntos. La seguridad defensiva que indica que el ferrolano es el equipo al que menos disparos le hacen de la categoría de plata y la eficacia ofensiva de una escuadra que saca provecho máximo a su verticalidad por las bandas le hacen ser un equipo incómodo para todos los rivales, lo que se ha traducido en los buenos resultados que está consiguiendo en este inicio del campeonato.



Poco a poco se van asentado los jugadores que forman el once titular del Racing y, dado que esta semana no hay bajas por lesión más allá de las que había la semana pasada, el cuadro verde no presentará demasiados cambios en el once titular. De todas maneras, juegue de una u otra manera, con unos u otros futbolistas, si algo distingue el cuadro verde en la presente temporada es que es capaz de competir en cualquier circunstancia. Eso es lo que le está permitiendo firmar un comienzo liguero que espera prolongar.