Doniños acogerá la tercera prueba del circuito juvenil de la Liga Gallega

El último fin de semana de septiembre recalará en la playa de Doniños la tercera de cinco pruebas que componen el Circuito kids y juvenil de la Liga Gallega de Surf, en la que tomarán parte los mejores “riders” autonómicos de entre nueve y 21 años. La competición estará organizada por el Nativos Surf Club Ferrol, en colaboración con el ayuntamiento local.



El sábado día 28 se lanzarán al agua las categorías sub 10 mixta así como las sub 12 y sub 14, que constarán de cuadro masculino y femenino. Al día siguiente, será el turno de los surfistas sub 18 y sub 21 y para sendas jornadas se ha previsto que las finales tendrán lugar a partir de las 18.30 horas, seguidas por la entrega de trofeos a las 19.00 horas.



Ricardo Aldrey, concejal de Deportes, subrayaba que la prueba supondrá una “oportunidade de ver aos nosos surfers competindo na súa casa, na praia onde adestran, xunto ás promesas de Galicia”. Por su parte, Pedro Prieto, representante de Nativos Surf Club Ferrol, agradecía tanto a la Federación Gallega como al gobierno local su compromiso “por apostar polas nosas praias”.