Doniños abre el telón de la Liga Gallega

Un auténtico espectáculo se podrá ver durante todo el fin de semana en las aguas de Doniños, un emplazamiento en el que se darán cita los mejores surfistas de base de toda Galicia. Y es que el arenal ferrolano es sede en las próximas horas, de la cita inaugural de la Liga gallega “kids” y júnior, la primera en el calendario tras el aplazamiento de la que iba a abrir el calendario autonómico en Patos, a dirimirse en fechas próximas.



Una prueba, organizada por el Club Nativos, y que contará con casi un centenar de nombres participantes desde la categoría sub 10 mixto hasta sub 18. Entre esta amplia participación la representación de la comarca será muy abundantes con la presencia de entidades como la anfitriona, Valdo Surf School, RSM, Océano y Pantín, con nombres como la de la joven Eva Rico, que viene de conseguir el triunfo en la cita Rip Curl GromSearch de Cantabria, entre otros.



Con unas excelentes condiciones tanto de olas como meteorológicas, está previsto que las primeras mangas comiencen a las nueve del sábado, disputándose la final de la jornada las finales sub 18 femenina y masculina y la sub 16 masculina. El domingo el arranque será a las 9.30 horas, resolviéndose en esta jornada los restantes podios autonómicos sub 12, sub 14, sub 16 y sub 10.