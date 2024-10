Dominio pontés en el II Trail de Mañón con los triunfos de Esteban Díaz y Tereza Ctvrnickova

El Trail de Mañón sigue asentándose en el calendario local y autonómico y, bajo la organización de este concello, celebró una segunda edición en la que, entre sus más de cien participantes en la carrera de casi 19 kilómetros, la delegación pontesa tuvo un claro protagonismo. Así, los deportistas de la villa Esteban Díaz –Atletismo Narón– y Tereza Ctvrtnickova fueron los mejores en la cita absoluta, con unos tiempos de 1h.39:23 y 2h.08:45.



Un cajón en el que también estuvieron los locales Aitor Franco –Trieume As Pontes–, Miguel Portal –21 Leguas– y Rosa López –Os Corzos do Ortegal –, segundo y terceros, con Lourdes López –Ribadeo– como subcampeona femenina. En las citas de base, las preseas locales fueron para los también ponteses del Olympo Mireia Díaz –hija del ganador Esteban–, segunda en sub 10 y 12 y Dylan Alarcón, tercero. Su hermano Adrián fue el mejor prebenjamín, seguido por Cristian Díaz y Adán García y Xela Varela en la prueba femenina.