La doble oportunidad del Baxi Ferrol para estar en los playoffs

Tras un final de infarto, en el que el partido pudo caer para los dos lados, el Baxi Ferrol perdió su primera oportunidad de asegurar su presencia en los playoffs tras sucumbir ante un Movistar Estudiantes que ya está clasificado (69-68).



El conjunto ferrolano luchó con todo para sumar una victoria que parecía imposible en los últimos cinco minutos del encuentro y muy real en la prórroga hasta que el tiro sobre la bocina de Àngela Mataix no quiso entrar. Aun así, Lino López se mostró contento porque “el equipo trabajó y peleó hasta el final. Llegamos a forzar la prórroga cuando lo teníamos muy cuesta arriba y después, en ella, por detalles, se te escapa”, aseguró poco después del encuentro.



Sin embargo, el no conseguir la victoria provocó que no se lograse un objetivo casi impensable a principio de temporada, volver a estar en los playoffs. Con todo, no hay que alarmarse porque el Uni tiene una doble oportunidad este fin de semana y otra más el próximo. Este sábado, el conjunto ferrolano recibe al Casademont Zaragoza (18.00 horas), que para la próxima temporada contará con la verdugo del Baxi en la final de Eurocup Carla Leite, ante el que intentará sumar un triunfo. En caso de lograrlo, el Uni asegurará matemáticamente su presencia en la pelea por el título.

En caso de caer, también podría estar de celebración siempre y cuando el Lointek Gernika, su rival por ese último puesto, pierda ante el Spar Gran Canaria (18.30 horas). En caso de que ganase, habría que esperar hasta al última jornada, en la que el escenario es el mismo. En una situación parecida está el Joventut que tiene los mismos puntos que el Baxi (43), pero le tiene ganado el “basketaverage" individual, y se mide al Estudiantes, en un duelo en que la sexta plaza estará en juego.



El Uni también le prestará atención a ese encuentro porque puede determinar su posición final, ya que en caso de un triple empate con Joventut y Gernika, las ferrolanas se quedarían fuera de los playoffs. Con todo, la situación parece muy encaminada para que eso no termine pasando.