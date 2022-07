El desempate da el título al búlgaro Petkov

Derrotar en la última ronda a Diego Espiñeira, del Club Ajedrez Padrón, permitió al búlgaro Vladimir Petkov llevarse el título de la trigésimo séptima edición del Festival Internacional Cidade de Ferrol, que ayer finalizó en la Casa do Xadrez de Porta Nova tras una semana de intensa actividad. Es el segundo título que consigue este competidor en la prueba de Ferrol –el anterior se remonta a hace 17 años–, ciudad en la que además obtuvo el título de Gran Maestro.



Petkov finalizó las nueve rondas de que constaba la competición con siete puntos, los mismos que el compostelano Luis Medarde –que derrotó en la última ronda al ferrolano Diego Guerra– y el hispanocubano Arian González –que derrotó a Eloy Sixto–. Pero su mejor coeficiente de desempate le permitió hacerse con la victoria final en el torneo.



Cinco jugadores llegaron empatados a la última jornada y solo estos tres alcanzaron los siete puntos. Por detrás, el brasileño César Umetsubo y el naronés Henrique Rey –que ayer firmaron tablas en su enfrentamiento– terminaron el torneo con 6,5 puntos en la tabla clasificatoria. Mientras, un grupo de cuatro jugadores, de los más de sesenta que tomaron parte en esta cita, terminaron la prueba con seis puntos y entraron en el reparto de premios que se destinaba a los 16 primeros clasificados, que se llevaron los 11.570 euros que había para los dos certamenes disputados en la ciudad naval.

En cuanto al Memorial Alonso Leira, competición que premiaba a los ajedrecistas por su ranking de ELO –siempre inferior a 2.350 puntos–, las victorias fueron para Claudio Reboredo (sub 2.350), Fernando Chao (sub 2.200), Juan Manuel Caneiro (sub 2.050), David Varela (sub 1.900), Diego Creo (sub 1.750), Luis Miguel Benítez (sub 1.600), Guillermo Fernández (sub 1.450) y Noel Casares (sub 1.300).



De esta manera se puso el punto final a una prueba de una semana, valedera para el Circuito Galego Internacional y que demuestra, cada año, que es capaz de reunir en Ferrol a los mejores ajedrecistas residentes en Galicia.