La derrota más dulce del Baxi Ferrol (74-63)

Dicen que la derrota tiene un sabor amargo, pero en el casi del Baxi Ferrol sabe muy dulce. A pesar de caer ante el Asvel Lyon (74-63), el conjunto ferrolano hizo valer su +31 de la ida para clasificarse, por primera vez en su historia, a una final europea.



Todos los comienzos de los partidos son difíciles y más cuando hay en juego el pase a una final. Tanto el conjunto francés como el ferrolano notaron esa presión en los minutos iniciales. Ambos se olvidaron de la renta del partido de ida y casi de tirar a canasta. Las imprecisiones se sucedieron por doquier durante el primer tercio del cuarto. El 0-0 del luminoso no se rompió hasta el 7:15 para el final, cuando Claire Melia, que tanto daño hizo en A Malata, anotó una bandeja.



A partir de aquí, todas se relajaron y el juego comenzó a ser más fluido. Volaron los triples, tanto de Ainhoa Risacher como los de Gala Mestres y Julie Pospíšilová. Sin embargo, las galas rápidamente contestaron con seis puntos seguidos de la exjugadora del Uni, Laura Quevedo (10-10).



Ante tanta igualdad, Yoann Cabioch, que ya había cambiado su quinteto inicial, realizó muchas rotaciones para dar descanso a sus jugadoras y despistar a sus rivales. Y funcionó, porque lograron sus primeras ventajas del choque debido al inesperado acierto de Tea Cleante (18-17). Con todo, apareció Blanca Millán, con dos grandes acciones, para poner a las suyas por delante al final de un primer acto algo caótico (20-22).



A pesar de ese arreón, el partido cambió. Y no para bien del Baxi. La jugadora más peligrosa del Asvel, Dominique Malonga, despertó. La imponente pívot comenzó a taponar tiros y generar mucho en ataque. No sólo anotando, sino asistiendo. Gracias a ella, su equipo puso la máxima del partido cuando apenas habían transcurrido tres minutos (27-22). Lino López, ante esta situación, paró el encuentro. le daba igual la renta de 31 puntos del encuentro de ida, él quería ganar el partido y así lo hizo saber.



No obstante, su primer toque de atención no funcionó, ya que el conjunto presidido por Tony Parker continuó dañando al Uni, que se encomendaba a los chispazos de una Claire Melia que jugó con un vendaje en su rodilla izquierda (28-26).



Aunque no estaban fluyendo las cosas, el marcador no estaba del todo mal, pero al entrenador del cuadro ferrolano no le gustaba el desarrollo y volvió a pararlo porque la renta creció hasta los seis puntos de desventaja debido a la pareja formada por Malonga y Cleante. De igual manera, este nuevo tiempo muerto no funcionó en términos de reducir la diferencia, pero sí en dar un pasito más en defensa que le permitió cerrar la primera mitad con un 34-26 en el luminoso. Nada mal, teniendo en cuenta el gran desacierto de las visitantes.

Susto

Tras el paso por los vestuarios pareció empezar una pesadilla. El Asvel comenzó a meterlas de todos los colores, ni siquiera los cinco puntos de Moira Joiner seguidos, pudieron parar el arranque de tercer cuarto galo (44-33). Ninguna jugadora del Baxi fue capaz de parar en la pintura a Malonga, que hacía lo que quería.



El equipo ferrolano, que no tenía la chispa de otros días, estaba aturdido. No sabía como reaccionar ante esta avalancha. Soltaba algún golpecito, frente a los hachazos que metían las galas (50-35). Además, para colmo, el arbitraje comenzó a cambiar y recibió dos antideportivas seguidas que agitaron todo. Por suerte, ni Quevedo ni Malonga las aprovecharon al máximo. Aún así, la renta de la ida comenzó a peligrar.



Sin embargo, con la entrada de la segunda unidad del Uni se logró para la hemorragia defensiva y el partido se fue al acto definitivo con trece puntos de desventaja tras un triple sobre la bocina de Gala Mestres (61-48).



Todo quedaba por decidirse cuando se entraron en los últimos diez minutos del partido. En los primeros instantes volvió esa falta de puntería, pero por suerte afectó también al Asvel Lyon. Sólo Joiner y Malonga lograron anotar en casi cuatro minutos (63-50). Una vez que lo hizo el conjunto local, la cosa cambió. Tres grandes acciones defensivas propiciaron contraataques fáciles que la diferencia se fuese hasta los diecinueve puntos (69-50).



Cuando peor estaba la cosa, aparecieron dos triples milagrosos de Àngela Mataix y de Blanca Millán para darle aire al Baxi. El Asvel incrementó su presión atrás, arriesgando mucho porque el partido se acababa y el pasar de ronda se les iba. Eso lo pagaron caro porque tanto la alicantina como la santiaguesa volvieron a castigar para conservar la ventaja y clasificarse para su primera final europea (74-63), en la que tendrá al Villeneuve-d'Ascq como rival.