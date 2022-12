El derbi visto en la pizarra

Cuatro puntos separan a Deportivo y Racing antes del partido que los enfrenta mañana en el campo de Riazor. Quizás por eso es el equipo herculino el que lo encara con más necesidad, puesto que una derrota lo dejaría a siete del equipo ferrolano –y, en caso de que el Córdoba gane en Alcorcón, a trece del liderato–. Pero si el cuadro herculino salda el encuentro con victoria, se situaría a solo uno de la escuadra de la ciudad naval a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta del campeonato.



De ahí que los entrenadores de las dos escuadras –Óscar Cano en el bando deportivista; Cristóbal Parralo en el racinguista– reconozcan la importancia del partido que va a enfrentará a ambas escuadras en Riazor. También aseguran, eso sí, que el resultado no va a ser definitivo de cara a las posibilidades de ambos en la liga.



Los entrenadores de las dos formaciones, además, reconocen que el partido que va a medir a las escuadras que preparan es uno de los mejores que se puede ver a estas alturas en el grupo 1. Será el tercero que Deportivo y Racing disputen en el plazo de ocho días y, mientras que el cuadro herculino solo ha sumado un punto en los compromisos que lo enfrentaron al Córdoba y al Badajoz, el cuadro verde llega con seis puntos en el botín gracias al triunfos logrados sobre el Pontevedra en el campo de Pasarón y el Linares Deportivo en el estadio de A Malata, ambos con un buen juego.



Además, y sobre todo para la escuadra de la ciudad naval, el partido tiene el aliciente de enfrentarse al histórico rival, con el que no ha coincidido a lo largo de muchas temporadas, pero al que se ha emparejado en las tres últimas. De ahí que los aficionados del cuadro verde esperen con ansia este partido para seguir dando apoyo a la buena racha en la que se encuentra el equipo ferrolano.

Cano: “El Racing es un equipo bien hecho”

El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, expresó su confianza en la plantilla pese al mazazo que supuso la derrota en Badajoz, que alejó al equipo de los primeros clasificados del Grupo I de Primera Federación, con el liderato ahora a diez puntos y el próximo rival, el Racing de Ferrol, a cuatro.



Tras esa derrota, el técnico les dijo a sus jugadores “que un día malo lo puede tener cualquier equipo” pero que “no puede” repetirse “esa pérdida tan exagerada de tensión” que se vio en el Nuevo Vivero.



“Si te soy sincero, la sensación desde el minuto 1 es que faltaba algo, emoción para jugar, alma, algo que nos ha caracterizado. Teníamos una forma de proceder, éramos muy peligrosos con balón, no dábamos pases por dar, sino para generar peligro. En Badajoz, los pases son sin intención, eso me deja muy insatisfecho y cabreado”, analizó.



Su vista está puesta en el siguiente rival, el Racing de Ferrol, que visitará el Estadio Abanca-Riazor mañana: “Es un equipo muy hecho y muy bien hecho, con gente de mucha experiencia en todas las líneas, centrocampistas que saben jugar muy bien, gente intermedia que desequilibra y que genera mucho fútbol por fuera y sus dos extremos están entre los cuatro o cinco que en mejor forma están en la categoría”.



El técnico granadino restó trascendencia a la clasificación. “¿Hay puntos para recortar la diferencia? ¿Fue capaz el Racing la temporada pasada? Todos los equipos van a pasar crisis. Vamos a centrarnos en nosotros, para cuando eso suceda estemos preparados para recortar los puntos”, apuntó.



Cano veía capacitado al equipo para llegar líder a Navidad, pero los últimos marcadores lo han alejado. “Los resultados no se han ajustado a los merecimientos, quitando el partido tan nefasto en Badajoz. ¡Ay de mí si no creyese que podemos ser líderes con el equipazo que tenemos! Si no pensase así, me iría mañana. Creo que esa racha nos va a llegar y, cuando pase, fallarán los demás. Tengo claro que este equipo va a discutirle la primera plaza al que sea y luego nos jugaremos el ascenso como sea”, comentó. El preparador del Deportivo aseguró que tiene “un gran equipo que algún día va a explotar”.



El delantero del filial Martín Ochoa está en forma y con el olfato goleador descongestionado... pero por ahora su turno no llega. La prioridad del Deportivo es ascender, la exigencia es alta y el técnico del primer equipo les dará la opción cuando los canteranos derriben la puerta definitivamente para quedarse.

Parralo: “El Depor estará enrabietado por la derrota”

Cristóbal Parralo afronta un partido “especial”, el de su regreso a Riazor para medirse a un Deportivo “enrabietado” tras la última derrota. Si los blanquiazules vienen de un traspié, los verdes lo hacen de dos victorias consecutivas.



“Estamos intentando recuperar el esfuerzo del último partido. Nos queda una sesión para ver el estado de los jugadores”, dijo. El técnico afirmó que tiene jugadores “con las molestias normales” después de un partido como ante el Linares.



“Intentamos preparar todos los partidos de la mejor manera, no puede ser diferente por la motivación que pueda haber por ser contra el Depor en Riazor. Lo preparamos como todos, con menos tiempo porque es una semana de tres partidos”, precisó.



Enfrente, un Deportivo que ha empatado sus dos últimos partidos en Riazor y que perdió el martes en Badajoz. “Nunca sabes cuándo es mejor enfrentarte a un equipo. El Deportivo es peligroso da igual cuándo lo cojas”, señaló. Además, los deportivistas no pueden contar con Mario Soriano ni Roberto Olabe.



“Hay jugadores muy determinantes en el Deportivo, tiene una buena plantilla, con gente determinante como Quiles. Bajas tenemos todos, hay que convivir con ellas”, advirtió. Cristóbal dijo que espera “un Deportivo enrabietado, con ganas de quitarse la última derrota de encima y pensando” en el partido ante el Racing “para volver a la senda de las victorias” delante de “esa gran afición que tiene”.



Prevé, además, medirse a “un equipo que domina” y que estará “espoleado por la afición”, un Depor que no ha cambiado tanto en nombres desde la llegada de Óscar Cano. “Hay aspectos del juego diferentes, pero son los mismos jugadores, con perfiles parecidos, y no ha cambiado mucho”, apuntó.



¿Supone una presión o una motivación extra jugar en Riazor? Así lo ve el expreparador deportivista: “Estamos acostumbrados a buenos estadios este año, Riazor es de los mejores que hay, pero si el jugador está convencido de lo que tiene que hacer y con confianza, no tengo duda de su rendimiento”, comentó. Él tendrá que escoger la formación inicial. “La decisión dura va a ser la mía cuando haga la alineación. Queda una sesión y a ver cómo están los jugadores”, dijo.