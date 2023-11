Demasiado rival para el Baxi Ferrol (39-64)

Aún es demasiado grande la distancia que separa a Baxi Ferrol de Perfumerías Avenida. Al equipo de Salamanca le bastó con un cuarto de excelencia defensiva y desacierto absoluto del ferrolano para llevarse con holgura una victoria que le permite seguir invicto en lo más alto de la clasificación. El cuadro de la ciudad naval, mientras, sigue en la zona media de la tabla en este tramo del calendario de exigencia máxima por los rivales.



Con la incorporación de última hora de Rachel Howard, ya en Ferrol tras solventar en Estados Unidos sus problemas burocráticos, el Baxi Ferrol demostró desde el salto inicial que no estaba dispuesto a ser solo espectador de otro recital del Perfumerías Avenida. Así que buscando las cosquillas a su rival, tanto en ataque como en defensa, el equipo ferrolano no solo no se vio por detrás en el marcador, sino que en muchos momentos estuvo por delante a pesar del potencial que ya empezaba a demostrar el equipo castellanoleonés.



Este salió a relucir en todo su esplendor en el segundo parcial. Gracias a un poderío físico que le hizo subir considerablemente su nivel defensivo, el equipo de Salamanca dejó más de ocho minutos sin anotar al ferrolano que, por contra, vio cómo su adversario se iba distanciando poco a poco hasta alcanzar casi los veinte puntos de ventaja. A esta barrera llegó al filo del descanso, un período al que el encuentro ya llegó prácticamente resuelto.

Diferencias



La diferencia en el marcador hizo que ambos equipos hiciesen frente a la segunda parte del compromiso con una mentalidad diferente. El Baxi Ferrol, con la de desquitarse de lo que le había pasado en el parcial anterior, en el que solo anotó dos puntos; el Perfumería Avenida, mientras, con la tranquilidad te tener medio trabajo realizado, pero sin relajarse en exceso. De hecho, aunque en realidad rebajó su intensidad, la falta de acierto de su rival hizo que la diferencia no dejase de crecer a su favor hasta acercarse a los treinta puntos a falta del último cuarto de partido.



Ya había decaído el partido mucho antes, pero en el último cuarto apenas se pudo ver nada de interés. Solo un par de ramalazos de inspiración de Claudia Soriano y Marta García para las locales o el acierto constante de las visitantes, fuese a quien fuese la pelota. de ahí que el marcador se resolviese con una distancia a favor de la escuadra visitante que no deja lugar a las dudas de quién, en estos momentos y durante muchos años, el mejor equipo de toda España.