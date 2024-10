Debut mundial con sabor agridulce para June Moreno

La judoca eumesa June Moreno ha regresado de Tayikistán con las manos más vacías de lo que le habría gustado. El sábado realizaba su debut mundial en los tatamis de Dushanbe, que acogió el campeonato júnior de judo durante la semana pasada, una cita a la que acudía con la esperanza de, por los menos plantar cara por las medallas.



Pero Moreno fue la primera rival de la colombiana Olaya Brenda, una de las cabezas de serie del grupo -78kg y la deportista que finalmente reclamaría el título de campeona mundial júnior en su peso. La de la AD Ferrolterra no llegó tampoco a optar a una posición en el grupo de repesca, por lo que su primera aventura global tuvo que detenerse tras haber dado solo el primer paso.



“Está vez estoy sin palabras. No salió como esperaba, tenía mucha confianza en mi misma y ha sido un golpe bastante duro”, reconoció Moreno tras regresar. Con todo, es de la que piensan que, “si fuera fácil no tendría gracia”, añadiendo que “este mismo ‘finde’ empiezo la nueva temporada, así que no hay tiempo que perder”