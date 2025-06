David Novoa tampoco está contento con el DJ del vestuario: “El DJ del equipo no me gusta mucho, pero lo acepto”

Aunque Gabriel Morgato, DJ del vestuario de O Parrulo, salió a defenderse de las críticas de Iván Rumbo, Rubén Orzáez, Víctor Montes y Nico Rosa, lo cierto es que su mensaje no ha calado. David Novoa se sumó a esta lista de jugadores desecantados con su labor, aunque en su caso con matices, ya que “me suele poner las canciones que le pido”. De igual manera, el de Benavente propuso un sustituto, al tiempo que dio nuevos nombres sobre los que mejor visten en un vestuario en el que reina el buen ambiente y las bromas.

¿Qué sitio recomendaría de Ferrol?

Doniños.

¿Qué hace para relajarse?

Descansar, echarme en la cama o irme a la playa.

¿Tiene alguna manía antes de salir a la pista a jugar?

Entrar siempre con el pie izquierdo y dando tres saltos.

¿Es más de series o de películas?

Soy más de series. Recomendaría “Vivir sin permiso”.

¿Tiene alguna canción favorita?

“La plena”.



¿Qué opina de Gabriel Morgato, el DJ del vestuario?

A mí no es que me guste demasiado como DJ, pero lo acepto (ríe). Las canciones que le pido, me las pone.

¿A quién pondría en su lugar?

A Domi.

¿Quién es el que mejor viste?

Gabri (Morgato) viste muy bien. También Gonzalo (Santa Cruz) y Lukas (Ramos). Me quedaría con esos tres.

¿Quién es el que peor viste?

Yo soy uno de ellos. Lo admito, sin problemas. También está Rubén (Orzáez). Somos el dúo que peor viste de O Parrulo.

En el vestuario reinan las bromas, ¿quién es que más las hace?

Nico Rosa, sin duda. Hay que tener mucho cuidado con él (ríe). También me pondría a mí. Me considero algo gracioso (ríe).



¿Quién es el más serio?

El capi (Iván Rumbo) es algo seriete, y a veces, dependiendo del momento, también Gonzalo. Me quedaría con ellos dos.

¿Con quién se iría a una isla desierta?

Con Domi. Desde que llegué aquí es con quien tengo más conexión. He empezado a vivir con él y lo considero muy amigo mío. Lo tengo como un hermano.