David Castro: “Todas as palabras que lle podemos dicir á afección sobran”

Uno de los capitanes del Racing de Ferrol, David Castro, salió a dar la cara por la plantilla. El central pidió perdón por la imagen mostrada en El Sardinero.



“Non podemos dicir nada. Todas as palabras que podemos dicir sobran. Só queda pedir perdón á afección porque non se merecen esta imaxe que demos. Hoxe –por ayer– non estivemos ao nivel necesario. Non nos podemos permitir isto con todo o que nos costou chegar aquí”, apuntó.



Respecto al encuentro, el central reconvertido a lateral izquierdo confiaba, antes de jugar, que podían sumar algún punto, pero rápidamente se desvanecieron.



“É certo que antes do partido era optimista. Penso que non entramos mal, pero encaixamos gol da nada e iso fíxonos moito dano. Logo nos precipitamos moito, fixemos cousas que non tocaban e non pode ser”, aseguró.



Por último, Castro volvió a mostrar su arrepentimiento por el partido y aseguró que nadie le va a bajar del barco. “Á ­afección no se lle pode dicir nada. Pedirlles perdón e darlle as grazas polo seu apoio. Nós temos que facer autocrítica. Ninguén me tira deste barco. Creo que nos imos salvar”, zanjó.