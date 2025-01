Manjarín: "No se puede salir con esta mentalidad. Hay que ir a morir"

Javier Manjarín, entrenador del Racing de Ferrol, se mostró muy descontento con la actitud de sus jugadores, ya que no compitieron como tendrían que haberlo hecho. De igual manera, señaló que tanto Cristóbal Parralo como él van a seguir trabajando mientras sigan siendo los entrenadores del equipo.

"Es una situación muy dura cuando un equipo que quiere competir, hacer las cosas bien para salir de esta situación y no hacemos las cosas bien... Pues no nos merecemos nada. Lo único que queda es pedir perdón a la afición por el partido que hemos hecho. No somos conscientes realmente de que hoy no hemos dado la imagen de un equipo que quiere salir de ahí. Todo lo que digamos es poco para nuestra afición", apuntó.

Respecto a la doble sustitución en el descanso, el asturiano comentó que buscaba agitar al equipo y que saliese con una energía diferente. Sin embargo, esto no tuvo el efecto deseado.

"Con los cambios en el descanso, buscábamos un cambio de actitud tras el descanso. Los tres goles del Racing son tres regalos nuestros. Buscábamos un cambio de mentalidad, de actitud, que el equipo saliese de otra manera de competir porque no lo estábamos haciendo bien. Al final, tienes que hacer cambios para ver si consigues quitar la losa del 3-0. En el primer minuto de la segunda parte te meten el cuarto. No hemos conseguido nada con los cambios. El equipo se ha mantenido con la misma dinámica que en el primer tiempo", aseveró.

Asimismo, Manjarín volvió a insistir en que su equipo estuvo irreconocible sobre el campo y no sabe por qué fue.

"Si tú quieres venir aquí a El Sardinero, ante un equipo, que ha hecho la primera vuelta que ha hecho, tienes que salir a morir. Tienes que intentar ganar este partido. Tú no puedes salir con esta mentalidad. No entiendo lo que nos ha pasado hoy", dijo el preparador.

"Hoy en el primer tiempo, al margen de que hemos regalado tres goles, hemos tenido dos situaciones para hacer goles. José Alberto me decía que lo que no estuvieron finos arriba en los dos últimos meses lo estuvieron hoy. Nosotros tenemos que mirar hacia nuestro lado. A pesar de que jugar contra un equipo que ha sido muy bueno en la primera vuelta, tenemos que salir a no dejarles jugar. Eso no ha ocurrido hoy", indicó.

"El Racing si es verdad que, quitando el penalti, los otros dos tiros a puerta han sido gol. Lógicamente, el Racing tiene muy buenos jugadores y si les concedes espacio te van a matar como así lo han hecho. Hemos salido en la segunda parte sin ser capaces de cambiar la dinámica. Sabíamos que este campo era difícil porque la afición les apoya mucho. No hemos sabido responder a esa situación", indicó sobre la puntería de su rival.

De igual manera, recalcó que la actitud del equipo no fue nada bueno y que eso no se puede repetir si el equipo quiere abandonar el descenso.

"Nos ha pasado en otros partidos. El partido del Oviedo, Almería o Rayo, en los que el equipo ha encajado goles porque fueron muy efectivos, pero es difícil. Cuando un equipo tiene que venir aquí y dar el cien por cien y te vas al descanso con 3-0 es difícil cambiar la dinámica. No ha salido. Todos tenemos que aportar mucho más, empezando por nosotros, los entrenadores. Estando ahí abajo es innegociable la actitud y hoy no ha sido", arguyó.

Por último, indicó que tanto él como Cristóbal Parralo continuarán al frente del equipo hasta que la directiva les diga lo contrario.

"Nosotros, si estamos aquí es porque tenemos la confianza de la Junta Directiva. Mientras ellos digan, nosotros estaremos aquí", concluyó Javi Manjarín.