David Amor, "b-boy": “Estar en el top 16 del mundo sería bestial”

David Amor se convirtió en comentarista oficial entre familia y amigos de una de las nuevas disciplinas que este año se estrenaron en los Juegos Olímpicos de París, el breakdance, con la consiguiente y archiconocida “polémica” australiana.



Un debut de su deporte en la capital francesa que a este deportista local le pilló preparando el que será un “superseptiembre”, cargado de importantes y decisivas competiciones en el que es el último año para Amor en categoría kids, al cumplir en poco menos de un mes 18 años. De hecho, este “b-boy” celebrará su mayoría de edad lejos, muy lejos de casa. Concretamente a casi 20.000 kilómetros, ya que en ese 28 de septiembre David estará en Wuxi, en China, participando en la primera edición del Campeonato del Mundo Youth –entre 16 y 18 años–. de esta disciplina ya olímpica “Espero que esta coincidencia sea una señal”, comenta entre risas el deportista.

El hecho de que este sea el debut de esta competición en el calendario, junto con su disputa en territorio chino, hacen de inicio, complicado el camino hacia el podio. “Es difícil optar a medalla, pero voy a pelear por estar en el top 16 de los mejores del mundo, Eso sería bestial”. Amor acude a esta importante cita llamado por la Federación Española y formando parte del combinado estatal, una prueba en la que el criterio de los jueces será clave para las posiciones finales.

Defender título

Una convocatoria que, junto con la próxima celebración del Campeonato de España –a mediados de septiembre en Barcelona– y la disputa de la World Battle este fin de semana en Porto harán que Amor poco o nada esté en casa este mes, algo que no le importa mucho a este joven pero ya muy experimentado “b-boy”.



“Tenía ganas de que fuese así, porque me gusta mucho viajar”, apunta el local, que viene de realizar un completo entrenamiento y “tomándome mi preparación física muy muy a rajatabla. Me he machacado mucho” para llegar en las mejores condiciones a, como primera parada, la competición lusa. De hecho, la primera meta volante del deportista es hacerse con el oro en tierras portuguesas, ya que “es un campeonato importante, llevo muchos años participando. El año pasado quedé segundo y quiero ganarlo en este último año en la categoría”.



Un deseo de podio que se une al del citado Estatal catalán, en el que defiende título sub 21 y que llega en un buen momento para Amor, tras firmar una trabajada y meritoria segunda posición en un importante evento como O Marisquiño vigués y con el título de Liga Gallega prácticamente en el bolsillo. El deportista puede mejorar sus notas en este septiembre que se le presenta, subiendo un peldaño, de “b-boy” a “a-boy”, aumentando su ya largo palmarés.

Juegos Olímpicos de París: “Me pareció feo que se riesen de la competidora de Australia”

“Me pareció excelente que metieran el break en París, pero decepcionado con la organización, ya que deberían poner como unos límites”, señala Amor sobre el debut de su deporte en unos Juegos y el concurso de su colega australiana.

“Ella no tiene la culpa, lo ha hecho muy bien dentro de su nivel. Me pareció feo que se riesen de ella, sus movimientos no eran muy difíciles, ella se guio por sus `signatures’ –su firma, sus movimientos personales, difíciles de crear–”, comenta el local. “Si miras la otra cara, hubo mucho nivel, tanto en chicas como en chicos”, señala, resumiendo que en líneas generales “estuvo muy bien, fue el primer año. A la gente le gustó mucho, porque es un deporte que llama la atención”.