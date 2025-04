Damián Suárez Couto, triatleta cedeirés: "Me hace mucha ilusión ir al Mundial de Pontevedra"

El cedeirés Damián Suárez venía con la inercia de una gran competición en la Copa de Europa de Quarteira, en Portugal –en la que finalizó cuarto y primero de su año–, y esa carrerilla cogida en el país vecino fue más que suficiente para no sólo hacerse con el título individual y por equipos –con el Delikia, con los también deportistas de la villa Lucas Riola, que fue cuarto; Samuel Sánchez y Manu Muiño–, sino para que este “golden boy” cedeirés siga escribiendo la historia de la disciplina en el concello local. Y es que el título firmado por Suárez en Ciudad Real le da, además, el billete para el Campeonato del Mundo de duatlón que se celebrará en Pontevedra en una semana en la que también tomará parte en la cita internacional de acuatlón en esta misma ciudad.



“Estoy muy contento y con muchas ganas. Nunca competí en un Mundial y me hace mucha ilusión”; señala Suárez en una semana en la que no existen las vacaciones en Cedeira, con entrenamientos matutinos en solitario y por la tarde con sus compañeros de equipo y con otros triatletas como el vigués Luis Piña. Suárez rectifica recordando su presencia en el Campeonato Mundial de biatle, disputado en Madeira el pasado año –”y que ganamos”, apunta, con Riola y Sánchez–, lo que se puede repetir ya en otra de las modalidades reinas.

Eso sí, sin perder el foco en el que es el verdadero objetivo de este ejercicio: el podio en el Nacional sprint de A Coruña y un nuevo billete para Mundial y Europeo, en esta ocasión de triatlón. “Esta prueba de Ciudad Real no la tenía, por así decirlo, marcada en el calendario”, cuenta Suárez, si bien el de Cedeira va camino de completar un ejercicio para enmarcar, en el que podría estar presente en dos pruebas continentales y otras tantas mundiales. El cedeirés ya ha dado un primer paso que en principio no condiciona una preparación enfocada en la citada carrera herculina.

“Vamos a ir viendo. Primero es el Campeonato de España de triatlón y si me clasifico para el Mundial de triatlón –tendría que acabar primero o segundo–, el objetivo principal sería ese. A los otros pues llegaría con lo que tuviera”, señala un Suárez que no esconde su alegría sobre una campaña “que en lo que va, estoy muy contento por cómo está saliendo. Me encuentro fuerte física y mentalmente, que casi es más importante a veces”.



Unas competiciones internacionales que, además, Suárez puede disputar prácticamente como en casa, ya que cabe recordar que hasta hacer dos campañas el cedeirés se encontraba en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. “Ahora estoy de vuelta en Cedeira, estudiando segundo de Bachiller a distancia”, cuenta Suárez que subraya lo beneficioso que puede ser para él disponer de esta carta de jugar como local. “Al final entrené allí dos años, claro. Y el trazado pasa por el paseo donde hacíamos la series”, recuerda el de la villa.

A Manu y a Juan

El hecho de que esta cita se dirima tan cerca, propiciará asimismo que Suárez cuente con el apoyo de los suyos. “Muchos amigos vendrán a verme, no sólo de Cedeira, sino del resto de Galicia, y yo creo que me a ayudar”, apunta el local.



Precisamente de esta afición, Suárez recibió una oleada de felicitaciones por este doble título, así como su clasificación internacional, siendo los más importantes de unos compañeros y familia que “me dijeron que tengo que seguir así, que no me olvide de entrenar. Quieren lo mejor para mí y me apoyan en lo que yo decida”, señala el internacional cedeirés que en este camino no se quiere olvidar de sus amigos “Manu y Juan, que me ayudan mucho y me dan mucha tranquilidad”. Una tranquilidad muy necesaria para que este chico de oro cedeirés siga dando pasos en lo que “huele” a una gran carrera en la disciplina.

Plata para el Náutico de Narón y más botín para las locales del Delikia

El calendario nacional en Ciudad Real tuvo muchas más alegrías para la delegación tanto cedeiresa como del Náutico de Narón. De hecho, al título júnior firmado por los “golden boys” cedeireses le siguió la segunda posición de la entidad naronesa, con la gran actuación llevada a cabo por Victor Alías, Álvaro González y Adrián Cerro.

Los deportistas naroneses, con su técnico Amando Guerrero / Cedida

Una lista de podios a los que hay que añadir el inesperado oro firmado por el grupo cadete en supersprint, también con claro sabor local en el equipo conformado por Lucía Ageitos, Ana Ledo y Sara Romero. Un título que se unió a la plata júnior de Lara Solsona –cuarta individual–, Lucía Piñón y Emma Boda. Mientras, en la Liga Talentos, el Náutico de Narón se mantiene líder femenino, tras el octavo lugar de Cris Martínez, Teo Barroso, Sofía Pérez y Cerro. Una cita estatal en la que también estuvo el Triatlón Ferrol que logró el “top 10” de Ariel Soto en cadete, siendo noveno.