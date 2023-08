Clemente: “Ferrol es el mejor sitio para seguir creciendo”

Ya sabe lo que es vestir la camiseta racinguista en un partido –lo hizo el miércoles ante el Oviedo–, a pesar de, como él mismo indica, haber completado sólo un entrenamiento con los que serán sus compañeros durante, al menos, una campaña. El zaragozano Enrique Clemente, de 24 años, se une al proyecto verde en Segunda División y lo hace cedido por Las Palmas, considerando ambos, así como el Racing, que “este es el mejor sitio en el que puedo seguir creciendo, así lo vimos todos”, apuntaba Clemente ayer durante su presentación.



Su aterrizaje en Ferrol supone para el que será el cuarto maño en las filas racinguistas “un paso adelante. A nivel personal porque quiero acumular minutos, quiero jugar y quiero ser importante en el equipo”, añade el central, “y a nivel grupal es un año para consolidar el club en Segunda, que vuelva a estabilizarse en la categoría que en realidad se merece”.



Alabando su larga trayectoria en el fútbol profesional a pesar de su juventud –esta será su quinta temporada en Segunda–, el presidente de la entidad, José María Criado, le dio la bienvenida a la que será su casa, a un club “muy entrañable, en el que impera el compañerismo”.

“No tenemos miedo”



Un hacer grupo que el de Zaragoza ya comenzó a practicar en Ribadeo, con Jon como compañero en la línea –”me dio mucha confianza, nos hemos entendido bien y con los compañeros que tenía alrededor también”, señala Clemente–, ya que el jugador cedido del Las Palmas venía ya “rodado, por lo que es mucho más sencillo, vienes en dinámica de grupo, a pesar de haber estado unos días sin entrenar, pendiente de cerrar todo”, comenta Clemente, “estoy asimilando conceptos y me gustó mucho la filosofía del equipo y ya tengo ganas de que llegue el sábado para volver a jugar”.



Este central reconvertido a lateral ve en el Racing “un equipo que tiene calidad, que puede jugar, no tenemos miedo a ningún rival y estamos a la altura”, si bien no se aventura a apostar por una posible presencia en el playoff como alguno de sus compañeros. “Tras cuatro años en esta categoría, me he dado cuenta de que es impredecible. Hay que ser conscientes de la situación, pero hay plantilla con calidad y experiencia para pelear por todo”.