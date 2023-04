Claudia Soriano renueva con el Baxi

Claudia Soriano seguirá en el Baxi la próxima temporada, la del regreso a Liga Endesa, la máxima categoría del baloncesto español. El presidente del club, Santi Rey, y la propia jugadora lo han anunciado esta mañana en una comparecencia en la que el portavoz de la entidad ha resaltado que la continuidad de la base catalana era una prioridad. "Era una categoría nueva para ella en su regreso a España y ha ido ganando protagonismo con el paso de las semanas. Ha sido fundamental", ha destacado Rey, que además quiso agradecer su rápida respuesta.

Soriano es la primera jugadora del Baxi para la temporada 2023/2024, un proyecto que el club pretende que sea "duradero, asentado sobre bases sólidas", ha explicado el presidente, y para ello es necesario que el presupuesto no sea inferior a 700.000 euros, es decir, 160.000 más que el que ha manejado esta campaña que está llegando a su fin. En ese sentido, además de las negociaciones y conversaciones que se están manteniendo con empresas e instituciones, Santi Rey ha animado a la masa social y a la ciudadanía en general a renovar o sumarse al club. "Esperamos que la campaña de abonados nos ayude a dar ese salto que queremos", afirmó.

"Estoy supercontenta"

Soriano aseguró sentirse "supercontenta" de continuar en el Baxi. "La verdad es que no tenía ninguna duda de que, si el club quería, me gustaría quedarme. Era mi primerísima opción". La jugadora barcelonesa se ha mostrado "muy agradecida por la oportunidad, sobre todo a Lino, pero también a la afición, que siento que me quiere mucho".

La evolución de Soriano a lo largo de las semanas ha sido muy positiva. Con una media de casi 19 minutos por partido, su presencia en la cancha ha ido a más y, en las últimas jornadas, su participación ha sido mayor. Su capacidad defensiva y el ritmo alto de juego la han llevado a convertirse en una de las "preferidas" de la afición. "Me he sentido muy querida desde el primer momento", ha reconocido. La base ha apuntado además que en esa progresión el papel de sus compañeras ha sido clave: "Tengo unas compañeras que son muy buenas, que saben mucho de básket y que tienen mucha experiencia. En el día a día se aprende muchísimo. Por ejemplo, a Andrea Boquete, que no es una base pura, la veía jugar los bloqueos directos, la forma de botar... Estar rodeada de muy buenas jugadoras, de mucho nivel, me ha hecho mejorar cada día, en cada entreno, en cada ejercicio", ha asegurado.

Sobre su continuidad, Soriano explicó que "sabía que si llegaba el momento de jugar en Primera, la manera más fácil de adaptarte sería en un club y con un entrenador que ya conociese. Es una oportunidad única porque ascender y continuar es algo poco frecuente, y para mí es una oportunidad que no podía dejar escapar. Lo tenía clarísimo: si ascendíamos, quería ascender con el equipo", ha señalado.