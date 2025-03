Una cita histórica para el Baxi Ferrol

Quién le iba a decir al Baxi Ferrol hace dos años, cuando estaba en Liga Challenge, que estaría a punto de jugar una final de Eurocup. Ni el más optimista de los aficionados del equipo se imaginaba el crecimiento que ha experimentado el club en tan poco tiempo. Todo a base de trabajo, esfuerzo y estar rodeado de las personas correctas.



Atrás quedan esos doscientos hinchas que acudían a Esteiro a ver a su equipo, comparado con los 3.700 que llenarán este miércoles A Malata. Todos ellos unidos por la ilusión de una entidad y una ciudad que tomó por lema el “dónde perder es lo normal” de la mítica canción Ferrol de Los Limones. Tras picar mucha piedra, el Uni quiere reformular esa frase en un partido que quedará marcado para la historia y un rival, el Villeneuve d’Ascq, que ya sabe lo que es disputar dos finales de la Eurocup (20.00 horas).



El Baxi se plantó en la lucha por el título después de pelear más que nadie. A principio de temporada, no sabían si iban a poder jugar la competición por el tema monetario. Muchos ya pensaron que se venía la tercera renuncia, pero el club y los patrocinadores hicieron un esfuerzo y pudieron salir. De igual manera que hicieron tres jugadoras (Àngela Mataix, Gala Mestres y Julie Pospíšilová) que apostaron todo por seguir en Ferrol y ser parte de la historia. Además, una de ellas, Mataix, tiene más mérito porque estaba en la plantilla en la Liga Challenge.



Juntas guiaron al equipo, desde la fase previa contra el Battipaglia, hasta la semifinal con todo un campeón continental como es el Asvel Lyon, presidido por un tal Tony Parker. Por el camino derrotaron a Castors Braine, DVTK y Dinamo Sassari para soñar con un imposible, que se acabó materializando.Todo ello siendo fieles a un estilo de juego muy divertido que está agrupado bajo el jugada a jugada.



“El mensaje no cambia desde el primer partido ante Battiplagia. Tenemos que salir cada minuto y cada posesión a dar lo máximo. Hemos trabajado situaciones tácticas donde creemos que podemos tener más ventajas y aquellas en las que podemos minimizar las múltiples virtudes del rival”, dijo Lino López, el artífice de este éxito, sobre la receta para sorprender al Villeneuve d’Ascq en una A Malata que volverá a estar a reventar.



En su equipo no hay presión, sino ganas de jugar. Por eso mismo, en la final no tiene que cambiar. Tiene que seguir el plan de partido a rajatabla y seguir aumentando unos números de escándalo como son los 80,7 puntos por partido que mete o las 20,8 asistencias que reparte.



Será complicado igualar el histórico encuentro que se vivió en la ida de la semifinal en el que ganó de 31 puntos de ventaja al Lyon, un conjunto que hace dos años fue el campeón de la Eurocup. Ahora, otro francés tratará de vengar a sus compatriotas.

Un hueso duro de roer

Su rival, el Villeneuve d’Ascq, ya sabe lo que es jugar una final –disputó dos– y ganar, por lo que pueden tener esa pequeña ventaja. Además, aunque en la competición doméstica no está teniendo su mejor temporada –está en puestos de descenso–, en Europa está demostrando toda su calidad. Empezaron en la Euroliga, pero tras una mala fase de grupos, cayó a la Eurocup, en la que eliminó a dos grandes favoritos: el Besiktas y el Sopron, lo que habla muy bien de su nivel competetivo.



“Es un equipo con mucho potencial ofensivo, con capacidad para anotar y de generar ventajas. Es muy duro, con una rotación muy física y que juega a un ritmo muy alto. Hemos trabajado para pararlo, pero no será fácil. Tendremos que ser defensivamente un bloque, igualarles la intensidad y ser capaces de tener el control del partido”, apuntó López.



Y es que el cuadro galo juega muchas posesiones, lo que le permite tener un volumen muy alto de tiros y de aciertos, como así demuestran los 81,4 puntos por partido que meten con un 44,3% en tiros de campo. En este sentido, el técnico del Baxi Ferrol destacó a tres jugadoras por encima del resto: Carla Leite, Shavonte Zellous y Hayle Peters. “Leite es una de las mejores exteriores de Europa. Zellous es una jugadora con experiencia en WNBA y Haley Peters, que todos la conocemos, va a ir otra vez a la WNBA”, aseguró.



No en vano, la base francesa promedia 16,9 tantos, 2,3 rebotes y 5 asistencias por duelo. De igual manera, Zellous mejora esos guarismos (14,3; 5,5 y 3,5), mientras que Peters es una mezcla de las dos (10,6 puntos, 7,1 capturas y 3,3 asistencias).



Con todo, no sólo tendrá que hacer frente a todo el Baxi, sino a las 3.700 almas que llenarán una A Malata que estará teñida de blanco y que apretará para que su equipo consiga un nuevo hito.