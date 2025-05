Charly Suárez, técnico del Aldebarán: El “friki” que trael el voleibol internacional a San Sadurniño

¿Se imagina poder entrenar con un técnico internacional prácticamente todos los días de la semana? Esa es la suerte que esta campaña tienen los jóvenes canteranos del Aldebarán de San Sadurniño al contar entre su cuerpo técnico con el preparador Charly Suárez que, ahora con la selección nacional sub 16 femenina, ha vuelto a colocar a este combinado entre los mejores de Europa.



Y es que el preparador de Oleiros viene de clasificar a este equipo para el Campeonato de Europa que tendrá lugar en Albania y Kosovo el próximo mes de julio. Una gesta, que como el mismo técnico señala “no sucede muy a menudo”, si bien Suárez ya llegaba habiendo roto el techo del combinado sub 18 el pasado año. Unos éxitos por lo que en este ejercicio le ofrecieron coger el testigo del grupo de menor edad.

“Con las sub 18 nos clasificamos para el Europeo, que hacía 25 años que ninguna selección española de base lo hacía, e hicimos la machada y clasificamos para un Mundial en el que quedamos sextas”, relata el entrenador todavía “reventado” por la exigencia de un Preeuropeo dirimido en Monforte, en el que se impusieron a Finlandia –”un partido muy reñido y clave en el que la verdad no sé cómo lo ganamos y el finalandés no sabe cómo lo perdió”, cuenta–, Austria y a punto estuvieron de hacerlo también al grupo italiano “cuna del voleibol”, con dos bolas de partido, cediendo finalmente por 3-2.



“Es muy importante para el voleibol nacional coger experiencia en citas internacionales, que estas niñas le pierdan el miedo. Al final la camiseta pesa, el escudo... no es una liga cualquiera. Estás jugando con Italia, con Francia y estás obligada a ganar y cuanto antes se acostumbren a estos partidos mejor y más crecerá el voleibol español”, relata Suárez.



Pero ¿cuál es el secreto de Charly Suárez para, en dos campañas consecutivas clasificar a sus equipos a citas internacionales? “El trabajo y que me encanta entrenar. No me gusta el entrenamiento vacío, que las horas sean con la máxima calidad posible. Es mi secreto, soy un friki”, relata entre risas el preparador tras finalizar un entrenamiento con la escuela que el Aldebarán tiene en Ortigueira. “Por mí entrenaría todos los días, pero esto me queda lejos y con la selección, igual”, relata, “me acuesto tarde, veo vídeos, organizo entrenamientos, hacemos un montaje para que al día siguiente lo vea la jugadora, analizando errores y la mejora es mucho mayor”.

Exigencia e ilusión

Unos sistemas de trabajo que Suárez también implementa con sus campeones de San Sadurniño, la escuadra infantil que, contra todo pronóstico, consiguió el subcampeonato gallego. “Hay unos medios más escasos, en vez de 50 balones hay 20 y aquí los medios tecnológicos son los míos, porque soy así, friki”, cuenta, “buscamos aplicar como se juega ahí fuera. Intentar salir del voleibol del circuito gallego y entrar en cómo se hace en el internacional”.



Una didáctica personal que, a todas luces y tras sólo una campaña de aplicación, ya ha dado sus primeros frutos con esa plata. “Ellos van aprendiendo y lo vamos aplicando. Creo que lo vamos consiguiendo porque hoy, en mayo, con la liga acabada, tenía dieciséis entrenando. La gente sigue motivada, entrenando a gusto y se agradece que respondan”, cuenta satisfecho el preparador.

Una suerte de contar con un entrenador internacional –y que próximamente acudirá a Quito, en Ecuador, a realizar, por invitación, el curso para el máximo nivel de certificación– que, a veces, sus pupilos no lo ven como una ventaja. “Me dicen que soy muy exigente”, dice entre risas, “pero tengo que serlo porque también quiero que ellos crezcan. Me preguntan si voy a renovar. Me siento muy querido por el grupo”, relata Suárez sobre un proyecto de cantera del Aldebarán “que me ilusiona mucho”. Una nueva etapa de Charly Suárez en la que consdiera su casa, San Sadurniño, y en la que el aprendizaje viaja en doble dirección, para que tanto técnico como jugadores sigan creciendo y aprendiendo.