Carlos Vicente: “Viendo la tabla, vamos a por todas”

El Racing va a por todas. En una semana con tres importantes enfrentamientos en su agenda –Linense, Córdoba y Unionistas–, y con el playoff muy cerca, Carlos Vicente y Aitor Pascual ven al grupo verde “en una buena posición”, como señala el ferrolano, “contando además que tenemos un partido menos. Tenemos opciones de todo, no tenemos que negarnos a nada”, añadiendo que lo primero es meterse en promoción. Ese era y es el objetivo principal de esta campaña para los verdes “pero visto cómo está la clasificación, vamos a por todas”, sentencia el de Zaragoza.



La primera parada en esta recta final para asegurar, como primer paso, el playoff, es el sábado en A Malata ante un Linense que se aferra a estos últimos choques para lograr el milagro de la salvación desde su antepenúltima posición. “No he estado muy pendiente pero sé que están metidos ahí abajo y estarán sufriendo”, señala Carlos Vicente, “querrán sacar la mayor cantidad de puntos de aquí. Pero en este caso, jugando en casa, deberíamos llevar el mando del partido”. Y es que además de amarrarse a la promoción y seguir peleando por el liderato, el Rancing se quitaría la espina de un duelo “fatal” en la primera vuelta, en el que cedieron 2-1 con dos penaltis en contra y, precisamente, Carlos Vicente marcando su tanto.



“Hay un mal recuerdo de ese partido, no salió nada de lo preparado”, apunta Pascual, “vamos a intentar que no sea parecido”. Y, ya de inicio, no lo será, contando el Racing con el apoyo de una afición, “vieja” y “nueva”, y con unas cifras de asistencia que, como apunta Carlos Vicente “ya vas con unas ganas especiales de jugar, de dar algo más”. Un plus que darán sin saber de sus rivales, ya que, mientras que el Alcorcón juega a la misma hora, Real Madrid Castilla, Deportivo y Celta B lo harán el domingo, condicionados por el marcador firmado por estos duelos. “Yo prefiero jugar antes y que los demás dependan de tu resultado, te suma cierta presión”, señala el zaragozano.