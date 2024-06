Carlos Mouriz, director general del Racing: “La prioridad son las luces y la cubierta”

El sueño de Ignacio Rivera y de todo el Grupo Elite para el Racing de Ferrol sigue siendo, también y de momento, el sueño de su director general y deportivo, Carlos Mouriz, que seguirá “moviendo hilos” en la entidad verde, en lo que puede considerarse una nueva renovación en las filas ferrolanas, Y eso a pesar de que tal y como señaló el propio dirigente “he tenido ofertas importantes tanto económicas como deportivas tanto la temporada pasada como esta para ir a otros equipos. Me siento gratificado con que haya gente que pueda valorar tenerte en sus proyectos, pero trabajar con Rivera y con su gente es muy gratificante”.



Además, otro de los motivos que de momento ancla a Mouriz a A Malata es, y como él mismo relata que “yo ya tengo una edad y en estos momentos salir a la calle y ver la gente cuando te mira, la satisfacción del cambio que ha tenido, y yo que lo he vivido como jugador, los años pasados, ver lo que ha pasado y ver lo que estamos disfrutando y que tú puedas formar, un poco, parte de eso... no sé cómo se puede cuantificar, pero bajo mi punto de vista es muy gratificante”.

1 "Había incentivos por playoff y por puntos”

Y con los títulos de crédito de la presente campaña ya pasando por la pantalla de A Malata, para Carlos Mouriz este ejercicio de regreso al fútbol profesional ha sido “muy bueno en todos los sentidos. Deportivamente por haber conseguido el objetivo pronto y sin agobios y también agradecerle a la afición la temporada que nos ha dado. Da igual si son muchos o pocos, no tenemos ninguna duda de que son muy buenos y siempre nos hemos sentido acompañados por ellos. Han sido uno más y en los años que llevo aquí nunca lo he vivido como este”.



Y regresando al rendimiento deportivo, Mouriz recordó la caída verde –”a partir del 31 de marzo, cuando conseguimos los 51 puntos”–, y quiso aclarar de nuevo que, si bien no sabe el motivo de ese “bajón” lo que sí tiene claro es que “no ha sido relajación –señalando asimismo el propio interés de jugadores por mostrarse en su mejor nivel en este escaparate de cara a su futuro–. Había incentivos, primas, tanto por lograr meterse en el playoff de ascenso o ascenso como sumar una cantidad determinada de puntos –15,12 y 9– en los últimos ocho partidos”, declaraba, “hemos cometido errores individuales graves que es lo que ha hecho que no estemos en fase de ascenso “.

2 Con contrato y el adiós de Vadillo

El director general y deportivo recordó la vigencia de los contratos de Bernad, David Castro, Delmás, Moi, Josep Señé Manzanara, Nacho e Iker –señalando asimismo que a día de hoy no hay propuesta de continuidad para el resto de manera personal, aunque sí conversaciones con sus agentes-, y quiso anunciar la petición de Álvaro Vadillo para no continuar en las filas verdes el año que le quedaba de vinculación “Toda mi gratitud y palabras buenas para él se las doy. Cuando llegó trató de hacerlo lo mejor posible pero su rodilla le generó problemas. Hizo todo lo que estaba en su mano por tratar de curarse”, comenta Mouriz, si bien el jugador le señaló que “mi rodilla no me da, me duele, que no venía aquí a engañar al Racing ni hacerse rico, que venía con la ilusión de aportar. No le parecía justo quedarse al no poder dar los mínimos”.



Asimismo, Mouriz señaló las limitaciones existentes para retener, por ejemplo, a jugadores como Bernal, al que se le hizo una oferta –”haciendo un gran esfuerzo–, si bien el futbolista se decantó por el Sporting. Y en lo relativo a cedidos, el dirigente señala que “por supuesto que nos gustaría recuperar a alguno”, y aprovechó para comentar la operación a la que el miércoles se sometió Nico Serrano, por lo que no pudo estar en la comida de despedida.

3 Pretemporada 8 de julio y abonos

Anunciando ya que el equipo iniciará la pretemporada del 8 de julio con los correspondientes reconocimientos médicos y luego “que se pongan a correr”, en A Gándara –agradeciendo a todos los clubes y la AFAFE su colaboración a este respecto–, el dirigente también anunció la actual instalación de los tornos de acceso para la próxima campaña, a partir de lo cual se podrá hacer el anuncio de los abonos –a principios de julio aproximadamente–. Unas instalaciones que abren posibilidades para el club verde como es, por ejemplo, la liberación de asientos de socios. Si bien primero “hay que hacer una manifestación pública al consejo que no se hizo antes porque no se podía”. En lo que se refiere a los precios de los nuevos carnets, el dirigente señalaba que “a día de hoy no se han determinado”, si bien recordó que “llevamos tres temporadas sin subir el precio del carnet” y recordó que “una de las diferencias entre Primera RFEF y Segunda, no solo es que haya cuatro partidos más –que manteniendo los precios se pude decir que salen “más baratos”–, sino que “el IVA en una es del 10 por ciento y en Segunda es del 21, con lo cual por no subir los carnets el Racing no solo dio cuatro partidos más, sino que asumió la diferencia de un once por ciento de IVA dentro del precio que sí hemos tenidos que pagar”

4 Campo y ciudad deportiva

En la lista de prioridades del Racing, como bien señaló Mouriz la nueva iluminación y el arreglo de la cubierta son los puntos primordiales, quedando en estos momentos la ciudad deportiva en segundo plano. “Tenemos tres frentes abiertos al mismo tiempo y hay que priorizar y asumo esta situación”, recordando que el inicio de liga está previsto para mediados de agosto, fecha para la que tienen que estar las citadas luminarias o sino “asumir multa o jugar fuera”.

Mouriz agradeció la gestión del actual concello y Deputación en este aspecto y señaló que “resta la firma del convenio para ver cómo se va a hacer”. Mientras, en principio, los trabajos de la cubierta –”que ya están encaminados– se iniciarían en diciembre, si bien esta fecha no es oficial. La construcción de la ciudad deportiva, aunque un tanto relegada por estas circunstancias más urgentes –”y para la que contamos con dos parcelas posibles, una en los concellos de Narón y Valdoviño y otra en Ferrol y hay que ver cómo están”– sigue fijando julio de 2025 como su fecha para que la entidad verde pueda, por fin, seguir escalando para estar a la altura de la competición.

Álex López

Mouriz y Álex López mantuvieron una reunión en la que jugador le pidió “arreglar su contrato a la baja”, tras haber firmado el documento en un mejor momento. “El Racing no puede prescindir de Álex López”.

Iker Losada

Mouriz tan sólo ha hablado sobre Losada con el Celta, si bien, y como señaló, en conversaciones informales y por su buena relación. Y “si se puede ir a un club gallego mejor. Pero eso lo decide jugador y agente”.

Chuca y Luca Ferrone

Los casos de Chuca y Ferrone son peculiares. “Valoro una segunda oportunidad de Chuca porque se lo ha ganado de una manera muy dura, sin poder jugar”. Mientras, Ferrone está pendiente si puede continuar su carrera.