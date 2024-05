“Capturada” una plaza en el Nacional para el Círculo Ferrolán

El Círculo Ferrolán de Xadrez finalizó el pasado fin de semana una espectacular temporada en la que la entidad local tuvo como merecida recompensa su clasificación para el Campeonato de España de Segunda División.



Y si bien, que el club ferrolano acuda a esta prueba estatal no es una novedad, ya lo ha hecho en varias ocasiones –”por esforzo propio ou por algunha renuncia”, como señala su dirigente Juan Rodríguez Rey–, sí que lo es que lo haga gracias a su trabajada cuarta posición en la máxima categoría autonómica de la disciplina, División de Honor –y que asimismo cuenta con una siempre agradecida ayuda económica–.

Un destacado lugar en la competición gallega que el club ferrolano logró gracias al regreso de dos de sus más destacados canteranos, los FM Pablo Fernández Borrego y Tone Pazos, que junto al fichaje del también maestro cubano Marco Antonio Morales, dieron ese empuje al equipo para, incluso, durante varias jornadas ser dueños de la segunda posición. Y aunque los compromisos laborales de Fernández y Pazos impidieron que estos participasen todo lo que les hubiese gustado, la fortaleza de sus tableros fue una de las claves para el resultado final de su club, como señala Rodríguez Rey.

“Tiñamos catro taboleiros moi fortes”, comenta el presidente del club “e o resto xogadores da casa”, en referencia a ajedrecistas canteranos de la entidad más jóvenes. Jorge Mejuto de Ulloa, Breixo Gómez, Miguel Picos, Miguel Millán, Xoel Pérez, Xabier Gómez, Walter López y el IM Diego Guerra mantuvieron un gran nivel durante toda la campaña que les permitió por momentos inquietar al, a la postre campeón y ya equipo de nacional, el Ourense –Sanxenxo y Pontevedra con sólo medio y un punto más que los ferrolanos completaron este virtual podio”. “Estamos moi contentos”, señalaba el dirigente pocas horas después de finalizar una campaña para recordar y que alivia así otros ejercicios en el que el club local peleaba por la salvación hasta la última jornada.



Una base sólida

La conclusión de la competición liguera no supone, en absoluto, la parada de la actividad ajedrecística local, ya que tal y como indica Rodríguez “estamos traballando xa no próximo Internacional de Ferrol”, y en las próximas semanas sus representantes estarán presentes tanto el Campeonato Gallego de rápidas y relámpago por escuadras –”e temos uns equipos bastantes fortes”, indica el dirigente–, así como la cita individual, los días 25 y 26 de ese mes y el primer fin de semana de junio. Unas pruebas en las que está prevista la participación de casi 200 personas y que volverá a tener en el Hotel Scala de Padrón su sede.



Además de preparar su participación en estas citas, el club se centra asimismo en continuar con su trabajo de promoción del ajedrez en toda la comarca, en incluso más allá. “Imos dende Miño ata Ribadeo”, comenta Rodríguez sobre un trabajo especialmente dirigido para crear cantera en los diferentes municipios –Cariño, As Pontes, Pontedeume, Ortigueira, etc. – con sus escuelas, así como en centros educativos. Y si bien en alguno de estos concellos el pasado año no se puso poner en marcha la actividad por falta de participantes –”o Covid fixo moito dano”, recuerda Rodríguez–, desde la entidad ferrolana siguen trabajando para que cada año ésta pueda ver la luz. “A nosa ilusión, o noso obxectivo, é facer un evento de base en cada un destes concellos”, señala el dirigente del club, “e empezar así algo novo”.

Además: Un ascenso, un descenso, una esperanza y el buen hacer de la cantera

El buen hacer del primer equipo ferrolano tiene su base y su espejo en las formaciones ferrolanas de Primera, Segunda y Tercera División. En Primera, el Círculo B cerró asimismo una gran campaña en la que consiguió el ascenso a la nueva categoría, Preferente, mientras que sus compañeros del C se despidieron de la categoría. En Segunda, la quinta plaza local les permite albergar esperanzas de subir, en caso de alguna renuncia. Mientras, en Tercera, competición que ya finalizó hace unas semanas, la cantera de al Escola Ferrolá fue la clara ganadora del grupo local.