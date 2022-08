Canarias domina el Estatal de base de Valdoviño

Las aguas de A Frouxeira repartieron en la jornada de ayer los títulos del Campeonato de España de base, en una jornada en la que asimismo se dio el pistoletazo de salida a la competición estatal por Autonomías, cuyo programa se completará hoy.



En la cita para los más jóvenes deportistas fueron los canarios los grandes dominadores, anotándose tres de los cuatro títulos en liza ayer. Stefano Mandozzi se hizo con el triunfo sub 10, con una puntuación de 9,17. Una primera plaza que también lograron sus compatriotas Tristán Agurruza –9,33– y Sol Borelli –13,80– en la cita sub 14 –la gallega Daniela Alonso fue segunda–. En la franja sub 12, fue el cántabro Álvaro Casanova el encargado de romper la hegemonía insular, ganando la final con una puntuación de 13,56.

Selecciones

Una vez finalizada la cita de base, dio comienzo el Nacional por Comunidades Autónomas, dirimiéndose todas la semifinales a excepción de las citas de SUP Open y longboard, tanto masculino como femenino, mientras que las pruebas sub 18 de bodyboard –con la presencia del local Unay Ameneiros– y la de kneeboard tendrán final directa.



Mientras, el también deportista local Bruno Martín se hizo con la primera posición en su semifinal –firmando asimismo la mejor puntuación en estas mangas, 13,33–, por lo que parte como el rival a batir en la final de hoy. El que no podrá estar en la pelea por estas primeras posiciones será Diego Vieites, que terminó tercero en la primera semifinal, a poco más de dos puntos del murciano Mario Alcaraz.

El “check in” está previsto para las 08.30 horas, iniciándose el programa con las semifinales que restan.