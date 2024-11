A la búsqueda de los cromos del Racing: “Esto va a ser un exitazo”

El Racing arrasa... y ahora también en los kioscos. ¿Tenéis el álbum de Segunda División? ¿Os quedan cromos de la Liga Hypermotion? Eran dos de las preguntas más escuchadas la jornada de ayer en muchos puntos de venta de la ciudad naval y de la comarca. “No, están agotados, vuelve mañana”, indicaban en establecimientos como la Librería Belisa, en O Inferniño; el kiosco Platas, de la calle Coruña o el Amazon Counter-Kiosco San Amaro.



Y es que el lanzamiento por primera vez de manera física de esta colección por parte de la marca italiana Panini ha supuesto un nuevo revulsivo entre la afición verde. No sólo entre niñas, niños o adolescentes, como se podría imaginar en un inicio, sino también entre personas más mayores. “Vienen de todas las edades y ayer –por el martes– le vendí un álbum a un chico de Sevilla”, comenta Ángeles Seijido Platas, del céntrico kiosco ferrolano, pronosticando que “esto va a ser un boom, un exitazo”.

Así lo percibe también Ana G., de Belisa, sorprendida de la gran repercusión que está teniendo esta colección y evidentemente “es porque sale el Racing”, apunta. Una fiebre verde que acompaña al equipo ferrolano a pesar de no estar atravesando por su mejor momento pero, y en esto también se mojan estas trabajadoras “queda mucho y esperemos que vaya bien, porque a la ciudad también le va bien, es todo una cadena y siempre se nota mucho cuando sale cualquier cosa del Racing”, cuenta la propietaria del Kiosco Platas.

“Fue una locura”

En el establecimiento situado en O Inferniño, Ana G. señala que el primer día que tanto álbumes como cromos llegaron a la tienda “fue una locura”, comenta, “ya desde el fin de semana estuvieron preguntándome cuándo iban a llegar”. Una situación que asimismo se vivía en la calle Coruña.



“Ayer –por el martes– fue todo ‘no, no, no, no’, y ya tenía encargos de días anteriores”, comenta Seijido que, al mismo tiempo informa a un grupo de chicos de la situación de “sold out” de este ya codiciado bien. “Hasta mañana no tengo –si bien cabe señalar que a Isabel le llegaron más álbumes a última hora de la mañana de ayer, como informó a este diario–”, decía a sus clientes.



También progenitores a la búsqueda de lo que podría convertirse en un artículo de coleccionista y que ya forma parte de una historia racinguista que no para de ponerse muescas. “Vengo buscándolo para mi hijo, lo vio anunciado y como un loco”, cuenta uno de los clientes que ayer entraba en Belisa, “porque además es del Racing y del Dépor, y le salen los dos”. Su viaje había pasado ya por otros puntos como un recurrido establecimiento de Alcampo. “Es la fiebre de Segunda División. A mí me hace ilusión por poder abrirlos con él”, comenta antes de seguir su camino hacia otro punto de búsqueda.

Algunos aficionados ya cuentan con sus cromos de Yoel y Puric / A. L.

Una misión que hubiese resultado satisfactoria en caso, por ejemplo, de haber acudido por la tarde o bien al citado Kiosco Platas o al de San Amaro, en el que contaban con tres paquetes de álbum y cromos. “Por la mañana teníamos más”, señala Emma Triana de este establecimiento. Y es que, desde esta semana, la liga racinguista se juega también en otros campos; los kioscos.

¿Qué nombres estarán en las páginas de esta pieza de la marca Panini?

¿Qué jugadores del Racing estarán en este primer álbum? Y es sólo 19 integrantes de la plantilla verde podrán verse “pegados” en estas páginas, en las que también hay sitio para el escudo verde y la foto de la plantilla –a día 18 de octubre–. Además, la colección se completa con las series “Hyper Stars”, con los más destacados; “Hyper Energy”, con los jóvenes emergentes y “11 Premium”, todos ellos metalizados.