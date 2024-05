Bruno Martínez Vila, luchador del Club Sport Fight : “Tengo la espinita de un podio Mundial”

Mientras respondan las fuerzas, hay tiempo para ampliar la leyenda. Y eso es, precisamente, lo que está haciendo el ferrolano Bruno Martínez Vila. El deportista del Club Sport Fight regresa hoy a casa con una nueva medalla colgada al cuello, una nueva muesca en su largo palmarés y, asimismo, otra en la historia del grappling gallego.



El luchador, de 41 años mantiene el “gran momento”, como él mismo apunta, que le llevó en marzo de 2023 a ser el primer luchador autonómico en subirse a un podio continental y para demostrarlo, Martínez se ha colgado ahora la plata. Como uno de representantes gallegos en el Campeonato de Europa en Azerbaiyán, el ferrolano suma ahora a su tercera posición en Bucarest, la segunda firmada hace pocas horas, también en grappling gi –con kimono– pero en esta ocasión en otro peso –menos 100 kilos– y “me salió igual de bien, mejor quizás”, señala cansado pero con voz muy feliz Martínez en su camino de regreso a casa.

“Estoy muy contento, salió todo muy bien y conseguí mejorar la nota”, señala Martínez, pensando ya en un merecido descanso tras un duro trabajo que lo ha llevado de nuevo al cajón y en una campaña con complicadas situaciones a nivel personal.

“Yo sigo cumpliendo”

Si bien, el único que le pudo toser a Martínez en esta cita fue el ruso Mazihidkanov, de 28 años, ya que su camino a esta final fue bastante plácido –incluyendo un 11-3 en la semifinal–. Una plata que el ferrolano espera sirva para “darme un empujón, yo sigo cumpliendo”, señala Martínez, en relación a las ayudas proporcionadas por la Federación Española –para esta cita, si bien contó con su colaboración– fue la Gallega y el club los sufragaron el viaje del ferrolano.



A Martínez le gusta ir paso a paso, aunque ya habla de una posible presencia en el Mundial –”es una espinita que tengo, no tener ninguna medalla mundial y yo me veo con nivel”–, el ferrolano ha demostrado que su edad no es un impedimento para seguir entre los mejores, al contrario. “Quiero seguir dándole caña, prepararlo en condiciones, y me veo capaz de hacerlo bien”, declara, por lo que habrá que marcar en rojo el próximo 7 de octubre en el calendario para asistir a, quizás, una nueva gesta del local.