Bruno Martínez: “Ni en mis mejores sueños lo imaginé”

Ya lo avisaba el ferrolano Bruno Martínez, del Sportfight, poco antes de poner rumbo al Campeonato de Europa de grappling de Bucarest. “Voy a cualquier lado a ganar”, señalaba. Un afán de lucha, trabajo y superación que ha convertido al deportista local de 40 años en el primer gallego que se sube al podio en una cita internacional de este nivel, al finalizar tercero en el grupo de -92 kilos.



“Ni en mis mejores sueños me lo habría imaginado”, comentaba el del Sportfight tras su aterrizaje ayer en Madrid, “es casi surrealista. Estoy muy contento”, añadía con una voz emocionada en la que asimismo se notaba el gran trabajo detrás de esta medallla, que para Martínez llega en una campaña en la que, por su edad, el cambio de categoría estaba ahí. Afortunadamente no fue así y el local inició el ejercicio “encontrándome muy bien”, llegando la convocatoria para este Europeo poco después de un fantástico Nacional con una plata en grappling y un bronce en grappling gi.

“Me encontraba a tope. Estuvimos trabajando muchísimo durante diez días, pero la verdad no contaba”, señala el ferrolano, añadiendo que este podio no es sólo de él. “Todo trabajo tiene su premio y aquí el mérito es de todos”, comentaba tras su llegada a España, “sin la gente del club esto no sería posible, sin Manuel –Permuy– moviéndose para todo, sin mi mujer quedándose con las niñas...”

Esperanzas

Martínez saborea este bronce –logrado tras ganar al rumano Radu Cezar, después de caer en semis ante el, a la postre, campeón Kiziuk– de manera muy especial, consciente de que su carrera en el cuadro elite se encuentra en una cuenta atrás, a pesar de que nunca ha dejado de entrenar –en esta disciplina, sambo, judo, lucha u otra modalidad–. “Sé que me quedan pocos años a este nivel y esto es una gran alegría”, se sincera el del Sportfight, que asimismo espera que este bronce no sea “algo puntual. A ver cuánto tarda en llegar otra medalla”, señalando a la esperanzadora cantera con la que cuenta Galicia, especialmente su entidad, con nombres como el del sub 20 Ramón Placer, plata y bronce en el pasado Estatal. “Tenemos muchas esperanzas en los chavales”, sentencia.

Y de nuevo, su compañero Marcos González rozó el cajón. El local repitió el quinto lugar en -130 kilos firmado en el Mundial, perdiendo por el bronce a los puntos ante el georgiano Tevzadze, por lo que su ansiada presea todavía tendrá que esperar.