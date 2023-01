El BBCA vuelve a ganar el derbi al Baxi y es segundo

El Costa Ártabra se impuso también en el segundo derbi ferrolano de la temporada en la máxima categoría autonómica (64-46) en un partido en el que jugó a un ritmo más alto que el Baxi y en el que tuvo un acierto mayor en los momentos cruciales. La intensidad y la efectividad decantaron el choque.



El BBCA de Esther Muñiz mostró sus cartas desde el inicio. Presionó y movió con rapidez el balón para comenzar a abrir una brecha (10-2) que el Baxi no podría reducir hasta el ecuador del tercer parcial. El equipo local aprovechó la circulación de balón que le dieron sus exteriores, principalmente las dos júnior –Sofía Álvarez y Sofía Villar– para encontrar buenas situaciones de tiro. De hecho, las de Muñiz acabarían el choque con un 49% de acierto en el lanzamiento de dos, pese a la ya conocida dureza de los aros de una Casa do Deporte que no es lugar para un derbi que reúne a doscientas personas. Un triple de Laura Alonso y un 2+1 convertido por una efectivísima Marta Porto pusieron el 16-6 a favor del Costa Ártabra.



Otros dos aciertos desde la línea de 6,75 –primero, Álvarez; después, Nuria Rodríguez– estiraron la ventaja (22-7), pero a partir de ahí el choque se equilibró. El Baxi comenzó a sacar ventaja en zonas interiores, con Paula García como principal referencia. La pívot del Baxi mantuvo con Nuria Rodríguez un duelo intenso al que se sumaron, para ganar la batalla bajo los aros, Shara Romero y Carla Peña. Pero el partido no se iba a decidir en la anotación en la “pintura” y fue así como, justo antes del descanso Marta Porto hizo estragos (30-17), hasta que dos canastas del Baxi –Paula García y María Coira– volvieron a bajar la desventaja de los diez puntos (30-21) en el ecuador.

A seis puntos



El marcador se comprimió en el arranque del tercer parcial. Fue Alba Corral la que anotó primero para su equipo, el Costa Ártabra, pero cinco puntos consecutivos de Carla Peña y María Coira pusieron el 32-26. Parecía que el encuentro entraba en una nueva fase. Sin embargo, un 6-0 (dos de Álvarez y cuatro de la debutante Sara Freire) volvió a distanciar a un Baxi que comenzaba a mostrar signos de agotamiento –Candela Domínguez y Paula García disputaron los 40 minutos–.



El equipo de Patri Cabrera no volvió a acercarse a menos de diez puntos, en parte por el pobre porcentaje de acierto desde el tiro libre solo en el último cuarto (uno de nueve), y, así, fue transcurriendo un derbi que ganó con autoridad el BBCA y que le permite empatar con el Baxi en la segunda plaza a falta de dos jornadas para el final de la primera fase.