El Baxi se queda sin tiempo

El Baxi necesitará toda la suerte que lo ha esquivado esta temporada para conservar su plaza en la Liga Endesa. La derrota de ayer en Lugo ante el Durán Maquinaria Ensino (72-63) coloca al equipo de Lino López al borde del abismo tras un derbi en el que casi nunca estuvo cómodo y en el que fue a remolque desde el ecuador del segundo parcial. La intensidad defensiva de+ las jugadoras de Fernán Varela, que le ha dado otro aire al conjunto lucense, y un excesivo número de pérdidas (23) privaron al equipo de la séptima victoria.



Arrancó mejor el derbi el cuadro ferrolano, espoleado por los 300 aficionados que se desplazaron a Lugo y apoyado en la cancha en una Carmen Grande que volvió a echarse el equipo a sus espaldas. Fue ella quien anotó la primera canasta, la que acto seguido interceptó un balón para que encestara Koenen y la que provocó una falta que ponía el 0-5 en el electrónico.



El Ensino no tardó en reaccionar. Es un equipo distinto al de diciembre, con más ritmo y más coral. Oma, Lizarazu y White voltearon el marcador. Empezaba el Baxi a tener dificultades para cerrar el rebote, pero eso no impidió que Grande, con el primero de sus tres triples, y Koenen en una contra volviesen a adelantar a las visitantes. El técnico local pidió tiempo porque el Baxi estaba imponiendo su juego. Decidió así percutir más en las interiores, con Van den Adel y Gomes haciendo estragos ante un rival en el que solo Grande era capaz de ver aro (12-12).









A ráfagas





Ivanovic dio ventaja a las ferrolanas en el arranque del segundo acto, aunque un 8-0 de parcial de las locales (con triples de Bahí y Prieto) pusieron la máxima (20-14) para las anfitrionas. Los problemas del Baxi para blindar la zona persistían y Lino López pidió su primer tiempo muerto. Sobre la concentración defensiva construyó el Baxi la remontada (0-7) en poco más de dos minutos y medio: Koenen, una muy vigilada Natalia (con un triple) y Leaupepe provocaron un nuevo tiempo muerto de Varela. Aliaga y Leaupepe intercambiaron golpes, pero una nueva pájara del Baxi, muy impreciso ayer, le llevó a encajar un 10-0 de parcial que llevó el partido al descanso con un marcador desfavorable (34-25).



No mejoró el panorama en la reanudación. Al Baxi le costó mucho encontrar situaciones claras en ataque y en defensa seguía sufriendo. Un triple de Aliaga y una canasta de Bahí pusieron la máxima renta para las locales (48-34) a falta de tres minutos para la conclusión del tercer periodo.



Fue entonces cuando las ferrolanas, en un acto de fe, reaccionaron y, en una de las pocas fases del juego en las que no perdieron balones y en las que exhibieron el acierto habitual –triples de Grande, Koenen y Leaupepe–, redujeron a cuatro puntos la desventaja (49-45).



Parecía que comenzaba un nuevo partido, pero a Lino López le trastocó los planes la cuarta falta de Koenen en el primero de los errores propios que habrían de costarle la derrota. Fue otra pérdida la que aprovechó Prieto para convertir una bandeja y poner de nuevo un colchón de diez puntos para su equipo (57-47).



En la adversidad, el Baxi resurgió por última vez. Cinco puntos de Grande y una canasta de Leaupepe tras un robo de balón metieron a las ferrolanas en el partido (57-54). Restaban seis minutos. El encuentro entró entonces en una fase más trabada que trasladó el foco a la línea de tiro libre.



Con 60-56 y posesión, Lino López pidió tiempo a falta de tres minutos y medio para el final. Pudo ponerse a un punto, pero los dos triples consecutivos fallados lo evitaron. En el otro aro, dos acciones consecutivas de Da Silva en la zona fueron el motivo de que el técnico ferrolano volviese a parar el choque, pero nada más salir, una pérdida y un triple de Aliaga, con minuto y medio por disputarse, supusieron ya una losa demasiado pesada a esas alturas para un Baxi obligado a ganar la semana que viene en A Malata y esperar a que sus dos rivales (Bembibre y Tenerife) no lo hagan para llegar al final con opciones.









Durán Maquinaria Ensino 72- 63 Baxi Ferrol Durán Maquinaria Ensino: Marina Lizarazu (8), Natalie Van del Adel (6), Laura Aliaga (13), Helena Oma (10), Chatrice White (10) –cinco inicial–; Alba Prieto (7), Alessandra Orsili (3), Georgina Bahí (5) y Sofía Gomes (10).



Baxi Ferrol: Carmen Grande (16), Taylor Koenen (14), Milica Ivanovic (4), Jenna Allen (7), Sune Swart (2) –cinco inicial–; Irene Garí, Dynn Leaupepe (15) y Natalia Rodríguez (5).



parciales: 12-12, 22-13, 15-20, 23-18.



árbitros: Mikel Cañigueral, Jacobo Rial y Andrea Alejo. Señalaron 13 faltas al equipo local y 14 al visitante.