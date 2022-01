El Baxi hace frente a una “finalísima” ante el Pajariel Bembibre

Con caminos muy similares, Embutidos Pajariel Bembibre y Baxi Ferrol cruzan sus caminos esta tarde –20.00 horas, Bembibre Arena– en lo que a todas luces se presenta como “una final finalísima”, como señala Sandra Prieto, segunda entrenadora de la formación departamental. .



Locales y visitantes recuperan esta noche el encuentro aplazado a principios de enero correspondiente a la decimoquinta jornada, y lo hacen con el objetivo de romper una racha de tres encuentros perdidos, en el caso de las anfitrionas, y de cuatro para las de Lino López. Eso sí, el Bembibre llega tras poner contra las cuerdas al líder Spar Girona y las ferrolanas tras dejar escapar el duelo ante el Cadì La Seu. Una situación de exigencia física y mental que afecta a las jugadoras del Baxi, si bien no solo en lo que a cierto desgaste se refiere, si no también por el lado positivo “une al equipo”, como señala Prieto, “tenemos muy claro que hay que ganar mañana -por hoy- y vamos a ir a por todas”.



Salir a por el duelo desde el principio y no parar de competir hasta el pitido final –”sea cual sea el resultado”, señala la segunda entrenadora–, es el plan de un Baxi Ferrol que se verá las caras con un rival que, sin duda, estará muy arropado en su cancha. Y es que, consciente de la importancia del choque, la entidad local ha regalado una invitación a cada socio, con la intención de contar con un pabellón lleno.









Factores





Además del factor cancha, para Prieto el Bembrive destaca por saber optimizar sus recursos, tanto de plantilla como de juego, aplicando un fuerte ritmo a los partidos, con una buena defensa individual y sabiendo conservar el balón –”al contrario que nosotras, ya que la pérdida de balones es uno de nuestros puntos débiles”–.



Un encuentro que, sin duda, tanto locales como visitantes tendrán que jugar con cabeza de cara a poner tierra de por medio con un rival directo y que será “duro y muy exigente”, señala Sandra Prieto, y que dará alas al que lo gane. Una tarea que quizá no podrá realizar la serbia Milica Ivanovic, puesto que la jugadora se resintió de su tobillo en el encuentro disputado el pasado fin de semana en la cancha del Cadì La Seu.