Xuvia calienta motores para vivir unos festejos patronales que empiezan este jueves

Xuvia se prepara para sus fiestas patronales, que arrancan este jueves en honor a Santa Rita y que se prolongarán hasta el domingo. La Comisión de Festas –la AVV Altea, que ya ha anunciado que no seguirá con la organización de los fesjetos después de tres años haciéndolo, por lo que será necesario un relevo el próximo año– estaba ayer inmersa en los últimos flecos para asegurar una carpa, que finalmente habrá, para protegerse en el caso de que el tiempo no acompañe.



El programa de actividades comienza el jueves día 16 con la Festa da Xuventude, a partir de las 22.30 horas, con la actuación del grupo La Bamba y los DJs Federato y Wenry.



El viernes 17 las dianas y alboradas recorrerán el barrio, a cargo de la agrupación de Ábregos do Couto. “Teremos pasarrúas e gaiteiros no Día das Letras Galegas e tamén o sábado, que faremos unha ruta por toda Xuvia, saíndo da parte do rural. Xa é o terceiro ano que nos acompañan e axudan a dinamizar a festa e a dar ese toque propio, máis propiamente galego”, explica el portavoz de la entidad vecinal, Anxo Leis.



La sesión vermú, a partir de las 14.30 horas, estará protagonizada por el dúo D’Vicio, que actuará nuevamente en la sesión nocturna junto al grupo Zona y Zero.



El sábado, la música tradicional y las bombas de palenque volverán a sonar a primera hora de la mañana. Al mediodía la sesión vermú correrá a cargo del grupo Unión y Fuerza, que repetirá en la gran verbena nocturna junto a la reconocida orquesta Los Satélites.

Degustación de callos

El último día, el domingo, además de la música –por la noche actuarán la orquesta Finisterre y el DJ Eno– el protagonismo será para uno de los platos típicos de las fiestas patronales: los callos. A partir de las 14.30 horas se celebrará una degustación en el campo de la fiesta. El precio de cada ración será de 8 euros e incluirá una taza de Buño conmemorativa.

Taza de Buño que se repartirá con cada ración de callos I Cedida

“Prepararemos 400 racións en cunca de olaría, co lema ‘Xuvia corazón de Narón’. Este ano repartiremos tamén unhas bolsiñas de papel para que todo o mundo poida levar a cunca para a súa casa ao acabar o baile. Ao haber carpa, entendemos que non imos ter problemas aínda que veña o tempo un pouquiño revolto. Esperemos que non”, indica Leis.

Y, como en todas fiestas patronales, habrá también atracciones de feria para los más pequeños, tales como los coches de choque o el saltamontes.