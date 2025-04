El Baxi Ferrol lucha hasta el final (72-62)

El Baxi Ferrol luchó con todo lo tenía hasta el final, pero la calidad y el poderío físico del Spar Girona se acabó imponiendo (72-62). Las pupilas de Lino López cierran, cayendo en cuartos de final de los playoff de la Liga Femenina, una temporada que quedará para siempre en la memoria de todos los aficionados.



Nada más acabar el encuentro disputado en A Malata, las jugadoras ferrolanas fueron conscientes de que necesitaban apretar más en defensa y tener más puntería. Sabían que si lo conseguían, tendrían opciones de remontar. Por ello, saltaron al Fontajau con otro ánimo y otro brillo en los ojos. Todas tenían una mirada de querer hacer algo grande y eso se notó con el primer triple de Moira Joiner. Apenas hubo un tímida reacción porque sabían que aún quedaba mucho, pero era un buen comienzo.

De nada importó que el Girona, por medio de Vionise Aron’s Pierre-Louis, le diese la vuelta al marcador (7-3). El Uni iba a seguir trabajando, sobre todo gracias a Joiner, que apoyada en Claire Melia, se encargó de mantener a su equipo en el partido. Por el otro lado, Pierre-Louis y Marta Canella trataron lo contrario, pero estaba vez no tenían la puntería de su parte, así que las rentas no eran muy altas (13-9).



En ese momento, se podía pensar en que el Girona se iba a escapar en el marcador, pero no era el día porque la ‘22’ del Uni, apoyada en Claire Melia, se encargó de mantener a su equipo en el partido. Por el otro lado, Pierre-Louis y Canella trataron lo contrario, pero estaba vez no tenían la puntería de su parte, así que las rentas no eran muy altas (13-9).



Con todo, eso no le valía al Baxi Ferrol y Àngela Mataix lo sabía por lo que con un triple, un tiro de media distancia y un robo de balón, que aprovechó Julie Pospíšilová, le dio la vuelta al partido y redobló los ánimos que tenía su equipo. Esto cogió por sorpresa al Girona, que ahora tenía que ir a remolque, pero gracias a un chispazo de Sandra Ygueravide y otro de Imani Tate, hasta entonces desaparecida, logró empatar el encuentro al final del acto inicial (19-19).



Sin embargo, en el comienzo del segundo cuarto continuó esa inercia positiva y logró volver a ponerse cuatro arriba, así que volvió la felicidad a una grada que festejó efusivamente dos nuevas acciones positivas de Pierre-L­ouis en la pintura (26-22). Pero este Baxi era diferente. Creía más que nunca.



Guiadas por Alba Sánchez-Ramos logró abrir un parcial de 2-10 que no pudo frenar ni un tiempo muerto de Roberto Iñiguez (28-32). No obstante, algo cambió en ese instante y es que los puntos, que hasta entonces habían llegado con cierta fluidez por parte de ambos equipos, cesaron. Dio igual que fuesen tiros liberados o contraataques solas, el balón no quería entrar. Esto beneficiaba en cierta medida al cuadro de Lino López, pero no era suficiente para remontar. Había que dar un pasito más, pero quien lo hizo fue el Girona para marcharse al descanso tres abajo y con todo por decidirse (30-33).

El físico dice adiós

Tras la reanudación todo cambió. Borislava Hristova, que no había anotado en toda la primera mitad, metió siete puntos seguidos en apenas dos minutos y obligó a Lino López a parar el partido y abroncar a sus jugadoras (37-33). No le gustó nada cómo salieron y así se lo hizo saber. Pero ni con esas fueron capaces de contener a la ‘45’ local. La única que logró plantarle cara fue Pospíšilová, que mantuvo al equipo a flote en los dos lados de la pista.



Y es que el encuentro se convirtió en un duelo en las trincheras, en las que cada balón y cada canasta importaba porque llegaba con mucha escasez. Sólo con la entrada de Carlota Menéndez, la gran agitadora del Uni, y de Sandra Ygueravide, el marcador se movió con más alegría (44-44). Aunque eso fue una buena noticia, no lo fue tanto un parcial de 6-0 que consiguió el cuadro gerundense para cerrar el tercer cuarto. La remontada se puso más complicada porque subió hasta los 17 puntos, pero si algún club podía conseguirlo, ese era el Baxi Ferrol.



Pero el equipo estaba muy cansado. Apenas tenía fuerzas para luchar, aunque nunca dejó de hacerlo. Dio igual el poderío en la pintura de Pierre-Louis, que se hinchó a canastas, o de la clase de Klara Lundquist o la puntería de Marta Canella, las pupilas de Lino López siguieron intentándolo hasta el final. A base de orgullo, Julie, Àngela, Moira, Alba, Claire, Carlota, Blanca y Gala trataron de despedir esta temporada mágica de la mejor forma posible. No pudo ser con una victoria, pero si con un partido en el que lo dieron todo e hicieron sentir orgullosa a toda una ciudad.