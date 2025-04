El Baxi Ferrol, a la espera de puesto y rival

Otro año más el Baxi Ferrol jugará los playoffs por el título de la Liga Femenina Endesa. “La temporada ya es increíble y así podremos vivir otro ambiente como el de los últimos partidos”, se felicitaba el técnico Lino López a pesar de la derrota sufrida ante el Casademont Zaragoza. Y, aunque ahora ocupe la octava posición, el equipo de la ciudad naval tiene la posibilidad de entrar en las eliminatorias como séptimo, algo que conocerá tras la última jornada de la primera fase.



Empatado en la actualidad con el Joventut de Badalona, que lo supera en el “average” particular, para ser séptimo el cuadro que dirige Lino López necesita ganar en la cancha del Spar Gran Canaria y que el grupo catalán pierda en casa frente al Perfumerías Avenida de Salamanca. Todo lo que no sea eso lo abocará a la octava plaza. Pero, mientras que el rival al que se enfrenta el Baxi no se juega nada, el conjunto charro, que ocupa la tercera plaza, necesita ganar –y que el Valencia pierda en casa frente al Celta Femxa Zorka– para escalar a la segunda plaza.



La resolución de estas incógnitas determinará quién es el rival del equipo ferrolano en los cuartos de final de la competición, que se disputarán a doble partido –el primero en Ferrol y el segundo a domicilio–. En caso de ser octavo, el cuadro de la ciudad naval se medirá al Spar Girona, que ayer se proclamó campeón de la liga regular al derrotar al Durán Maquinaria Ensino de Lugo. Si es séptimo, el cuadro ferrolano se enfrentará al Valencia o al Perfumerías Avenida.