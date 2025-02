Baxi Ferrol y Ensino repiten previo en su nuevo duelo

Una canasta decantó el derbi entre el Baxi Ferrol y el Durán Maquinaria Ensino, un emocionante encuentro dirimido en A Malata a principios del pasado mes de noviembre. Un enfrentamiento de una primera vuelta con muchas cosas, a priori, en común con el de mañana, con esa victoria ferrolana de hace tres meses y a la que le puso el lazo Gala Mestres con un celebradísimo tiro de dos en los últimos segundos.



Y es que para ese partido en la pista ferrolana, el equipo local había solicitado un cambio de fecha, ya que asimismo las de Lino López regresaban de un largo viaje de tierras turcas. Lo hicieron con una histórica victoria ante el Galatasary en A Malata, y así lo repitieron este jueves en el encuentro de ida de cuartos de la Eurocup ante el Dinamo Sassari de Cerdeña. De hito en hito.

Unión

Las ferrolanas volverán a verse mañana las caras con las lucenses –19.15 horas, Pazo dos Deportes– sin prácticamente tiempo para el descanso, pero eso sí, con otro triunfo reconstituyente y que coloca a las locales con un pie en las semifinales del trofeo continental. Unas coincidencias que pueden llevar al Baxi al mismo fin que aquel día de noviembre, a anotarse el segundo derbi ante las de Lugo.



Si bien, y tal y como indica López en esta situación “no son las mejores condiciones para afrontar un partido como el que vamos a jugar. No es lo idóneo”. El técnico se mostraba especialmente atento sobre el estado de sus jugadoras y su recuperación, ya que “para nosotros es primordial que las jugadoras que están más cargadas no tengan ningún riesgo”. López vuelve a “mirarse el ombligo”, a centrarse en ellas mismas y hacer lo que les ha llevado a donde están “ser un equipo unido y no pensar contra quién jugamos”. Y hasta la fecha, la receta azul ferrolano funciona.